美軍M1A2艾布蘭戰車北約前線軍演 大秀「獵殲」性能

美軍第一步兵師的M1A2艾布蘭主力戰車，近日在保加利亞的北約前線基地進行實彈射擊演訓。（圖：美國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《Army Recognition》報導，為強化北大西洋公約組織（NATO）東翼戰備能力，美國陸軍第一步兵師的M1A2「艾布蘭」（Abrams）主力戰車部隊，已於10月7日在保加利亞的新塞洛（Novo Selo）訓練區，完成了一場晝夜實彈射擊演訓。

這場從9月底持續至10月初的演訓，是美國維持其具備戰鬥可信度的裝甲部隊，在前線歐洲輪駐的整體戰略一環。

此次演訓的核心是M1A2艾布蘭戰車及其120公厘主砲。在進入正式的射擊課目前，所有戰車都必須先通過「實彈射擊精準度篩選測試」（LFAST）。這個步驟至關重要，它就像狙擊手在作戰前必須將步槍「歸零」，透過對約1500公尺外的目標進行試射，將實際彈著點數據與射控電腦的彈道解算進行校準，以大幅提高「首發命中率」，避免在真實戰場上浪費寶貴的彈藥與反應時間。

一輛車兩個大腦：「獵殲」戰術

M1A2艾布蘭戰車的強大戰力，不僅來自其70噸級的厚重裝甲與1500匹馬力渦輪引擎，更來自其先進的數位化架構所實現的「獵殲」（hunter-killer）性能。

此技術的核心，是由車長利用其獨立的熱影像觀測儀，360度快速搜索、識別並標定威脅目標。一旦鎖定，車長不需轉動砲塔，只需按下按鈕，便可將目標資訊直接傳遞給砲手，而砲手的射控系統會自動將120公厘主砲轉向目標並完成瞄準，在此期間，車長已可轉動觀測儀，去尋找下一個威脅。這種「車長搜敵、砲手殲敵」的分工模式，讓戰車能以近乎不間斷的效率，同時應對多個目標。

分析指出，在黑海與巴爾幹半島的樞紐地帶保加利亞，舉行如此大規模的重型裝甲部隊演習，不僅是例行訓練，更是向莫斯科發出清晰信號，並安撫從多瑙河到黑海沿岸的北約盟邦。

