多兩個輪子跑更快！ 瑞典新購八輪「弓箭手」自走砲時速快了20公里

瑞典國防裝備管理局表示，八輪版的「弓箭手」自走砲已於上月試射。（取自瑞典國防裝備管理局網站）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕瑞典自研自製的「弓箭手」155公厘輪式自走砲，是兼具火力與機動性的典範裝備，瑞典國防裝備管理局（FMV）上月底表示，其已於上月中旬測試首批八輪版本「弓箭手」自走砲。公開資訊顯示，八輪卡車版本時速可高達90公里，比起六輪版本的70公里快上20公里，作戰範圍也來得更大。

瑞典國防裝備管理局10月30日表示，採用八輪軍用卡車為底盤的新型「弓箭手」自走砲，10月中旬在瑞典北方的布登一帶進行試射。瑞典砲兵作戰學校官員布魯斯（Björn Bruce）表示，這個方案的最大優勢，是提高了作戰機動性。

事實上，問世較久的「弓箭手」自走砲，是以Volvo A30D六輪卡車為底盤，雖然體積、車重比起八輪卡車較為輕巧，但根據公開數據，採用八輪卡車底盤的自走砲，最高時速可達90公里，作戰範圍則為800公里，至於使用六輪卡車底盤的火砲，最高時速約70公里，作戰範圍約650公里。

請繼續往下閱讀...

另一方面，瑞典也將既有24輛六輪卡車底盤版「弓箭手」自走砲，進行性能提升作業，主要是將系統現代化，藉此滿足現代戰爭所需。

「弓箭手」自走砲是瑞典自製的輪式自走砲，2016年正式服役前，經歷了十餘年的研發工作，主要以屬於瑞典分公司的貝宜系統AB公司，將155公厘的波佛斯FH 77榴彈砲進行整合。其採用高爆彈時，射程小於30公里，但若採用增程砲彈或「神劍」導引砲彈，射程可直逼50公里，是兼具火力與機動性的代表裝備。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法