救災、作戰利器！國軍「上帝視角」TAK套件最小單位將更新到「班」

國防部13日答詢時透露，會依作戰需求將TAK套件最小部隊單位調整至「班」。（圖取自國會頻道）

〔記者方瑋立／台北報導〕強颱樺加沙日前重創花蓮地區，國軍官兵在協助救災及相關演訓過程，使用部隊覺知應用套件（TAK），目前可設定最小單位為「排級」。國防部作計室次長連志威中將今（13）日答詢透露，未來會依據作戰需求，更新至「班」使用。

國軍近期於花蓮光復地區救災，以及陸軍「陸勝一號」操演、陸戰隊作戰計畫演練等場域，均導入部隊覺知應用套件（Team Awareness Kit，TAK），提升單兵態勢感知，例如在手機或平板上提供即時數位地圖，取代傳統紙本地圖，並即時顯示藍、紅軍位置，讓部隊可以即時清楚掌握戰場布局，並加強指揮官精確C2（指管）、情報共享及協同作戰能力等，目前該系統可設定最小單位為「排級」。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄報告「國軍編現比提升之具體方案及因應作法」，並備質詢。

國民黨立委陳永康質詢時指出，目前國軍於第一線救災使用TAK系統，由於此系統使用的是Google map的底圖，但由於有些圖資並非即時，建議國軍可與氣象中心聯繫，將更新的圖資套疊更新。他也建議，目前TAK可設定的最小單位為排，是否可能再縮小單位。

國軍部隊小至大依序為伍、班、排、連、營、旅，國防部作戰及計劃參謀次長室次長連志威中將答詢說，未來會依據作戰需求，更新到「班」。

TAK是開源且由美國政府主導的軟體框架，我國陸軍近期在花蓮光復鄉救災時首度曝光，這套系統最初為軍事用途設計，有助提升作戰環境感知、情資交換或指揮鏈簡化，給予指揮層級如同「上帝視角」的圖資，迅速掌握部隊規模、地點及動向。由於其開源特性逐漸應用於民間，尤其適用於高度依賴位置資訊、共享情資並跨單位協調的防救災情境。

