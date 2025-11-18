美Anduril結盟美陸軍 將用Lattice OS打造IBCS-M反無人機平台

美國國防獨角獸安杜里爾工業近日宣布，未來將以旗下的Lattice OS系統，為美國陸軍打造前瞻的IBCS-M平台，有效整合各式反無人機儎台，強化戰場優勢。（Anduril官方X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國陸軍近年持續進行跨儎台整合，積極以「整合式戰鬥指管系統」加強戰場資源管理、接戰效率，我國中科院月前也與美商諾格簽約，計畫共同打造台灣的整合防空指管體系。不過，美陸軍同時也對蜂群無人機威脅嚴陣以待，因此近日決定聯手美國防新創安杜里爾工業，打造下一代反無人機平台，鞏固戰場優勢。

安杜里爾工業（Anduril）公司本月10日表示，小型無人機充斥現代戰場，而蜂群作戰能以速度優勢、在指揮決策下達前襲擊，凸顯出反無人機能力的重要性。為此，該公司已獲美陸軍選定，將合作打造「整合式戰鬥指管系統－機動」（IBCS-M），以自家AI指管平台「Lattice OS」為基礎，全面整合反無人機（C-UAS）作戰的指揮鏈和火控體系，有效減輕任務負荷並加速反應時間。

美軍近年借鑑俄烏戰爭，積極發展小型無人機戰術和反無人機系統並有初步成果，但下一步將著眼體系化整合，借助民間公司技術加速鞏固戰場優勢。圖為美軍官兵反無人機訓練示意圖。（美軍DVIDS網站）

而在此前，美國陸軍早已於上（10）月中宣布攜手Anduril，共同發展反無人機指揮控制平台，肆應戰場新興威脅；從官方釋出的運作實照可見，以Lattice OS為基礎打造的IBCS-M平台，能夠整合多源感測器數據至單一介面，加速官兵掌握空中威脅情形，並下達接戰指令，強化部隊機動反無人機的效能。

值得一提的是，Anduril還透露，IBCS-M的骨幹Lattice OS先前已在美陸軍尤馬試驗場（Yuma Proving Grounds）接受7天實測；期間，該系統成功在數小時內整合各式感測器和攔截儎台、繳出打4發、中4枚靶機的「滿靶」成績單，有效發揮自主化火控（autonomy-enhanced fire control）、分散追蹤（distributed tracking）和打擊鏈最佳化（kill-chain optimization）等優勢。

