距台僅110公里 日本2026年在與那國島部署防空電子戰部隊

日本防衛大臣小泉進次郎11月23日訪問沖繩縣與那國町，視察陸上自衛隊與那國駐屯地。（彭博檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本自衛隊擬於2026年度在日本最西端、位於沖繩縣與那國町的與那國島，部署用於干擾敵機雷達的「防空電子戰部隊」，以強化周邊海空域的應對能力。與那國島距離台灣僅約110公里，在「台灣有事」之際，可能成為最前線。

產經新聞報導，防衛省4日晚間在當地舉辦說明會，約100名居民參加，町長上地常夫也出席。沖繩防衛局企劃部長下幸藏指出，加強西南地區的防衛體制刻不容緩，透過增強電子戰部隊，可進一步提升離島地區的防衛能力。他強調，「這並非用於攻擊他國的裝備」，並呼籲居民理解「展現自身具備自我防衛能力，讓對方認為日本不容易被攻擊，這本身就是嚇阻力。」

部分與會者質疑防空電子戰裝置的安全性，但防衛省表示，相關裝置使用的電磁波與手機所使用的頻段相同，不會對人體造成影響。

防衛省表示，防空電子戰部隊將從陸地對接近的敵機進行電波干擾，使其預警機等雷達功能降低或失效。預計2026年度部署於與那國駐屯地與熊本市的健軍駐屯地，2027年度再進駐那霸市的那霸駐屯地。

報導指出，位於東京都練馬區等地的朝霞駐屯地電子作戰隊本部，將統一負責各地部隊的運用。

與那國島在2016年3月設置自衛隊駐屯地，2022年4月航空自衛隊雷達部隊常駐化，2024年3月部署陸上自衛隊電子戰部隊，並持續推動部署03式地對空飛彈部隊的計畫。

