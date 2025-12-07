恫嚇日本？準備軍演？ 中國「遼寧號」航艦進入西太動態須留意

中國遼寧號航艦。（路透檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕日本防衛省今日發布訊息指，中國「殲-15」艦載戰機昨（6）日向日本F-15戰機雷射照射，抨擊中方此舉為「危險行為」並強烈抗議。值得留意的是，中國這批「殲-15」戰機，是從甫進入西太平洋的「遼寧號」航艦起飛。在日中關係趨於緊繃、我國國安人士示警中國可能於13日對我國進行針對性軍演之際，遼寧號動態格外受矚。

日本防衛省今日凌晨表示，中國2架次從遼寧號航艦起飛的「殲-15」戰機，在昨日下午4時32分至35分、晚間6時37分至7點8分間，於沖繩島東南方的國際水域上空，用機載雷達間歇照射日本F-15戰機。日方宣稱，中國「殲-15」戰機已侵犯日本領空，因此日本F-15戰機正採取應對措施，除對此深表遺憾，也向中國提出強烈抗議。

另外，根據日本防衛省統合幕僚監部資訊，中國「遼寧號」航艦與3艘作戰艦艇，昨天通過宮古海峽後，在日本沖繩島以南、宮古島以東，以及沖大東島以西270公里處活動。日本自衛隊派出海、空兵力嚴密監控。

值得注意的是，在日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論後，隨即引發中國強烈反彈，並於諸多層面向日本施壓。另外，我國國安人士上周評估，在中日關係緊張之際，不排除中國會在13日的南京大屠殺國家公祭日，對我國發動「聯合利劍-C」軍演，也使得遼寧號動態受到關注。



國安局長蔡明彥上周表示，我方料敵從寬，不排除任何可能性，每年11月到12月本來就是中共軍演熱季，對中共來講，只要把例行的聯合戰備警巡，以及遠海長訓的這些常態性演習做個包裝，再提供特定演習代號就可以變成針對性演習。

