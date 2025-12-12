軍火「韓流」吹進拉丁美洲 祕魯將購近200輛K2戰車、K808裝甲車

圖為南韓陸軍的K2主力戰車開砲瞬間。（南韓陸軍Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕時值祕魯紀念獨立戰爭之際，該國國防部9日宣布，現已拍板採購南韓現代樂鐵生產的K2主戰車、K808裝甲車，藉此大幅提升該國陸軍的軍備現代化程度。南韓軍工產品近年以相對低廉的造價、互通北約規格等優勢，在國際軍火市場中迅速竄升；而繼數月前首銷K9自走砲至東南亞後，祕魯也成為軍備「韓流」進軍拉丁美洲的第一站。

祕魯國防部9日指出，恰逢該國陸軍節、以及阿亞庫喬戰役（the Battle of Ayacucho）201周年，政府宣布將向南韓採購由現代樂鐵（Hyundai Rotem）製造的K2主力戰車、K808輪式裝甲車，藉此加速推動該國陸軍的軍備現代化，提升整體戰力。

祕魯國防部與南韓現代樂鐵達成採購協議，將軍購54輛K2戰車和141輛K808八輪裝甲戰鬥車，為該國在拉丁美洲軍售金額新高。（祕魯政府官網）

南韓《韓聯社》10日則揭露更多細節。報導指出，這筆指標性的軍售案，包含54輛K2戰車和141輛K808裝甲車，預計明（2026）年起陸續運交祕魯，全案總額約在2兆韓圜（約新台幣387.39億元），不只是該國繼2022年的波蘭後再度出口戰車，更是至今在拉丁美洲創下單筆金額最大的軍售出口案。

祕魯陸軍的K808輪式裝步戰鬥車，首批採購30輛，後續增購141輛。（祕魯國防部X帳號）

現代樂鐵K2主力戰車為南韓陸軍裝甲部隊主力、編制3員，搭載一門55倍徑的120公厘滑膛砲、搭配複合裝甲和一具1500匹馬力柴油主機，重56噸，柏油路面極速達每小時70公里，另具備C41能力的車載戰管系統，且配有GPS、INS導航系統；K808亦為該軍裝步戰車主力，並有指管、防空、醫護等不同車型，車組員加9名乘員可達11名，另有6輪車型（K806），車系發展成熟。

