128單位垂發、極音速飛彈加核武 美軍「川普級」戰艦超豪華！

美國總統川普宣布打造萬噸「川普級」戰艦（battleship），首艦將命名為「反抗號」（BBG-1），不只有垂發系統、極音速飛彈還有核子巡弋飛彈，武裝相當豪華。（美國海軍海洋系統司令部Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）今日宣布將打造3萬噸「川普級」主力戰艦，並計畫在未來籌獲20至25艘同級艦，引發軍事社群熱烈討論；儘管尺寸規格驚人，但其武裝更讓人驚艷，根據美國海軍官方資訊，該級艦不只將搭載逾百單位的Mk41垂直發射系統，還可發射極音速飛彈、核子巡弋飛彈等主、副武器，帳面火力堪稱「豪華」。

《美國海軍學會新聞》（USNI News）昨（22）日報導，配合川普「黃金艦隊」（Golden Fleet）的國防政策宣示，美國海軍將採購全新的「主力戰艦」（battleships），並主導先期設計工作；而據川普說法，首艘「川普級」（Trump-class）主力戰艦名稱為「反抗號」（USS Defiant, BBG-1），海軍先買2艘、最終採購10艘，目標2030年後將該級艦隊擴充至20艘以上。

「川普級」主力戰艦武裝一覽圖。可見不只將搭載SPY-6雷達，還將配備128單位Mk41垂發，CPS極音速飛彈系統，甚至還將裝備雷射武器、核子巡弋飛彈、電磁砲等，火力相當兇猛。（美國海軍官網）

美國海軍海洋系統司令部（NAVSEA）資訊指出，「川普級」主力戰艦排水量高達3萬5千噸、是現役「朱瓦特級」（Zumwalt-class）驅逐艦2倍以上，並將取代下一代驅逐艦（DDG（X））計畫但延續其要求，撘載AN/SPY-6雷達、128單位Mk41垂直發射系統、12組CPS「傳統迅速打擊」極音速飛彈系統；更將納入雷射武器、核子巡弋飛彈、電磁砲等，整體火力堪稱「豪華」。

美國海軍在官方說明中指出，該級艦將強大的打擊能力，面對敵方威脅將以更具優勢的交換比（exchange ration）有效反制。此外，該艦既可獨立作戰，也可納編航艦打擊群（Carrier Strike Group）；抑或擔負水面作戰群（SAG）指管艦，高度整合有、無人儎台遂行水面作戰，在海軍陣中成為戰術執行的關鍵要角。

