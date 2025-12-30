獨家》中共軍演 我空軍RF-16升空監控共軍動態

完成性能提升的RF-16和偵照莢艙。（記者游太郎攝）

〔記者游太郎／花蓮報導〕中共解放軍昨天上午無預警發動「正義使命-2025」軍演，大規模出動軍機、艦、火箭軍和無人機部隊，在我國本島四周展開海、空聯合演訓，空軍花蓮基地今天清晨6時30分出動架RF-16戰機，掛載偵照莢艙針對共軍船艦實施偵照，確實掌握海上部署及敵情動態。

國防部指出，共軍東部戰區此次劃設的5處操演區中，有「3處」邊界劃進我國領海12浬線，已透過聯合情監偵手段，對相關動態做嚴密掌握，今天清晨出動二架RF-16戰機，針對台灣四周海域共艦實施偵照，相關動態資料已於第一時間傳回判讀，做為兵力因應參考。

空軍出動RF-16偵照機，針對台灣周邊海域共艦行蹤進行偵照。（讀者提供）

RF-16被空軍視為「機密性」武器裝備，出動進行偵照任務時，掛載偵照莢艙和AIM-120先進中程飛彈等武器，執行任務時通常會由CAP任務機（戰鬥空中巡邏）掩護，從外觀上幾乎相同，經過多年來的演練，相關的偵照戰術已相當純熟。

RF-16所掛載的偵照莢艙，是由洛克希德馬丁公司為F-16量身訂做，並參考原掛載在F-14戰機上的TARPS（戰術空中偵照莢艙系統）改良而來，具有前視KS-87B相機、低空KA-99A全景相機、紅外線AN/AAD-5相機，GPS衛星定位儀等，除直接拍攝戰術性目標外，並可將拍攝下來的視訊，立即以電子影像處理傳回基地，做為即時作戰資訊運用。

2023年4月，配合F-16V性能提升後，RF-16所掛載的偵照莢艙也低調送回美國原廠進行性能調校，並由配訓在美國的F-16V型戰機完成測試，但因美國和台灣的環境因素差異甚大，送回國內後再進行實戰化性能測試，性能符合現狀需求後，已重新執行偵照任務。

