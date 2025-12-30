中共圍台軍演！國防部單日偵獲130架次共機擾台 22艦船環繞

中共解放軍在台海周邊海、空域動態。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國解放軍對台軍事施壓急遽升溫，國防部今天（30日）公布，自昨（29日）上午6時至今天上午6時止，偵獲中共軍機高達130架次、軍艦14艘及公務船8艘，持續在台海周邊活動。其中有90架次軍機逾越台海中線，進入我北部、中部、西南及東部空域。此次單日偵獲共機艦數量，已創下歷史次高紀錄，僅次於2024年的「聯合利劍-B」演習，顯示中共此次「正義使命-2025」演習強度非比尋常。

中共解放軍在台海周邊海、空域動態。（國防部提供）

據國防部今天公布的航跡示意圖，共軍海空兵力呈現全向包圍態勢。在台海中線方面，自昨上午6時至今上午6時，主、輔戰機及無人機共60架次在台海活動，其中44架次逾越中線；西南空域方面，昨上午6時40分至昨晚6時55分，密集出現主、輔戰機及無人機共42架次；北部及東北部空域於昨上午7時20分至昨晚8時，偵獲主、輔戰機計24架次；東南空域則於昨下午1時55分至下午5時，偵獲4架次主戰機活動。

中共解放軍東部戰區30日8時10分宣稱在台灣南北兩端開展「對海突擊」、「防空反潛」等科目演練。（圖取自中國國防部官網）

此外，昨下午3時30分偵獲1枚中共「空飄氣球」進入我應變區，位置在基隆西北59浬，高度2萬9000呎，於下午4時10分消失。



此前，根據國防部2024年10月15日公布台海空域資訊，自當月14日6時至15日6時，合計偵獲共機153架次、共艦14艘。因此本次中國對台針對性軍演規模，創下史上第二高紀錄。

中共東部戰區也於今天上午8時10分發布訊息，聲稱解放軍組織驅護艦、殲轟機等兵力，在台灣島南北兩端相關海域，開展「對海突擊」、「防空反潛」及「查證識別、警告驅離」等科目演練。

東部戰區宣稱，此舉旨在檢驗「海空協同、一體封控」能力。結合前一日（29日）無預警啟動的「正義使命-2025」演習背景，顯示中共正透過海警船（公務船）與海軍艦艇的搭配，意圖在台灣周邊建立常態性的執法與軍事封控事實。

面對中共軍機、軍艦及公務船的複合式侵擾，國防部強調， 國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

