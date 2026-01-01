帶領團隊完成雄三飛彈量產部署 徐炎廷博士獲頒國防科技貢獻獎

徐炎廷博士領導團隊致力研發反艦飛彈武器系統40餘年，成功縮減飛彈體積占比，提升攜彈數量，並完成雄風三型等多種反艦飛彈武器系統量產部署，為建構我國「不對稱戰力」的關鍵技術付出相當大貢獻。圖為海軍海鋒大隊發射雄三反艦飛彈。（資料照，國防部提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕從參與「雄風甲型」反艦飛彈研發，到帶領團隊完成完成「雄風三型」等多種反艦飛彈武器系統量產部署，中科院顧問徐炎廷博士40年來為建構我國「不對稱戰力」的關鍵技術付出相當大貢獻，昨天由行政院長卓榮泰頒發「2025年行政院國防科技貢獻獎」，表彰其40餘年來長期深耕國防科技研發，帶領團隊持續精進反艦飛彈武器系統的貢獻。

軍方人士今天指出，徐炎廷是在 1980 年進入中科院，原計畫 2 年後離開到業界發展。當時主持雄風飛彈研發計畫的韓光渭院士獨具慧眼，看出徐炎廷的潛力並且賦予重任，1984年執行雄風甲型驗證工作達成任務，獲時任總統蔣經國頒發莒光甲種二等獎章，接續負責雄風二型計畫專案系統研發工作，貢獻卓著，1990年獲李登輝總統頒發莒光甲種一等獎章。

請繼續往下閱讀...

中科院研發丶量產的雄三反艦飛彈，為性能先進的成熟系統，除了陸射丶艦射及機動發射車型之外，空射型今年也將進入作戰測評階段。圖為海軍沱江級軍艦發射雄三反艦飛彈。（軍聞社）

軍方人士指出，在雄風計畫的後續研發上，徐炎廷積極進行雄昇及雄評計畫之飛試驗證準備工作，實際參與突破火箭與導控系統多項關鍵技術，確保飛試任務成功，達成雄昇計畫研發測試驗證階級目標，2000年獲國防部長李傑頒發一星寶星獎章，並在督導及評估 SW 引擎研發及飛彈整備，主導關鍵技術突破，成功通過飛試驗證，績效卓著，2008年獲陳水扁總統頒發六等雲麾勳章，同年也當選國軍楷模。

此外，徐炎廷負責指導雄昇專案武器系統研發任務暨及戟阜專案；雄風飛彈機動車輛與地面系統裝備產製解繳等工作，克盡職責成效優異。2013年獲國防部長嚴明頒發景風甲種獎章。

行政院長卓榮泰昨在頒獎典禮強調，徐博士及其研發團隊已為國家發展軍工產業打下基礎，期盼「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案儘速審議通過，讓政府能夠結合民間產業，充實國防量能，進一步帶動國內軍工產業發展，深化與世界連結。

行政院卓院長頒發獎座予國家中山科學研究院顧問徐炎廷博士。（圖：軍聞社提供）

卓院長表示，徐炎廷博士領導團隊致力研發反艦飛彈武器系統40餘年，成功縮減飛彈體積占比，提升攜彈數量，並完成雄風三型等多種反艦飛彈武器系統量產部署，為建構我國「不對稱戰力」的關鍵技術付出相當大貢獻。卓院長提到，從開場得獎人介紹影片中，看到徐博士40年來為國家國防安全日夜不懈的努力，當遭遇瓶頸時，甚至連睡夢中仍心繫如何解決，不自覺將手舉起來揮動。卓院長感謝徐博士的辛勞付出，也感謝徐夫人及其家人們長期的體諒、協助，讓全世界能夠看見臺灣在維護國防自主安全的努力與成就。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法