美成功突襲委國啟示 陳嘉生：我應促與美盟深化情報共享、訓練

美國總統川普下令突襲委內瑞拉，生擒委國總統馬杜羅夫婦。（路透檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國總統川普3日下令美軍發起「絕對決心行動」，透過空襲、直升機突擊等手段，生擒委內瑞拉總統馬杜羅夫婦，對此，國防院國家安全研究所委任副研究員陳嘉生認為，此事導致委國政情動盪不安、重塑拉美能源與美中能源競爭格局，另外雖然台海情勢不宜直接與此類比，但促進與美國及盟友在情報共享、聯合訓練與聯合作戰概念上的深化合作，值得繼續努力。

（原文「2026 年「絕對決心行動」：戰略重塑與全球震撼」由國防院國家安全研究所委任副研究員陳嘉生撰述，本報獲國防院同意全文轉載）

2026年1月3日，美國軍方在總統川普的授權下，對委內瑞拉發動代號為「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）的大規模軍事行動，成功生擒委內瑞拉總統尼古拉斯‧馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子並押送至美國受審，引起全球高度關注。此行動不僅具有重大軍事與法律意義，更在國際戰略格局、區域安全與大國政治之間投下深遠震撼，是一場跨大西洋戰略影響力的重塑行動。本文分析其背後涵義，並提出幾項後續演變的觀察。

一、「絕對決心」展現川普總統的強勢意志

「絕對決心行動」在戰略敘事上被白宮描述為展現美國對全球頑強專制與跨國犯罪的堅定態度與決心。美國總統川普公開宣布該行動成功，並強調將以「絕對決心」追捕全球毒品與恐怖組織的頭目，象徵美國在國際舞台上的主動姿態。在執行層面上，美軍投入了超過 150 架軍機以及包括特種部隊與無人機在內的多域作戰資源，這種規模和整合程度在美軍對外行動史上極為罕見。

「絕對決心」本身在語意上強化了美國不惜動用軍事力量以達成政治與法律目標的決心，不再僅是透過制裁、外交施壓或支持反對勢力，而是直接對特定政權領導人進行軍事抓捕，顯示美國策略上更偏向「積極主義」與「主動出擊」。

二、盟友的喜憂參半

此行動是一次高強度軍事行動的公開展示，向世界顯示美軍在全球投送能力、即時情報整合、聯合多軍種協同作戰的成熟程度。該行動涵蓋制空、電子戰、特種作戰、ISR（情報、監視與偵察）等戰鬥元素，形成一個近乎全方位的現代聯合作戰樣態。這種能力演示具備強烈的威懾效果，向俄羅斯、中國等美國視為戰略競爭者傳遞訊息，即美軍可以在不觸發傳統全面戰爭的狀態下，在全球任意重要位置迅速打擊指定目標。對美國的盟友與夥伴來說，這有助於強化安全承諾的可信度，提升盟國對美軍未來力量提供的信心，從而增進聯合嚇阻與共同防禦機制的穩定性。

然而，在美軍「絕對決心行動」大獲成功後，川普總統再次表明取得格陵蘭是美國國家安全的重大優先項目，此舉不但令丹麥憂心匆匆，也使得歐洲國家，包含法國、英國、德國、義大利、波蘭、西班牙與丹麥等，發布聯合聲明，強調捍衛主權，確保領土完整與國界不容侵犯的普世原則。然而，之前各國原本以為川普總統只是嘴上說說而已，現因他在處理委內瑞拉總統馬杜洛的強勢作為，而使得歐洲國家警醒，感受到未來美軍欲以武力取得格陵蘭是有可能真實發生。

三、情報是軍事行動的開關

情報的準確性與深度是行動成功的關鍵。2025年8月開始，美國情報單位對馬杜洛及其核心圈深度滲透、跟蹤其行程與生活細節，提供了迅速決策與精準執行的基礎。在現代戰略環境中，情報不再僅是戰場上的單一資源，而是決策、目標選擇、時機判斷與風險評估的核心開關。有效的情報能大幅降低行動風險、提高成功率，並在軍民合作或外交施壓過程中扮演關鍵角色。

從美軍角度來看，這種跨代理、多層次情報整合與應用能力已成為未來作戰成功的關鍵，而不是僅仰賴高度火力或人力投送。這一觀念同樣影響美國在全球的軍事部署與軍事科技投資方向。

四、降低中國在拉丁美洲的影響力

美國《國家安全報告》指出，美國以往奉行的「門羅主義」已經趨於鬆散，未能有效地排除外國勢力干預拉丁美洲事務，並希望西半球的國家能夠合作剷除毒梟恐怖份子和其他跨國犯罪組織；因此，川普總統為了強化這一歷史悠久的原則，因此提出所謂的《門羅主義的川普修正案》（Trump Corollary to the Monroe Doctrine），川普政府也以此為據，開始對中國在拉丁美洲逐漸開始對其資源蠶食鯨吞，建立影響力之際，出重手對委內瑞拉進行「絕對決心行動」，減少中國與委國的石油能源合作，輾壓中製武器系統效能，更進而降低中國在拉丁美洲的影響力。

一、委國國內的政治經濟社會走向

美軍1月3日「絕對決心行動」抓走總統馬杜洛後，首都卡拉卡斯陷入空前寂靜，軍人在各處重兵把守，但卻在5日晚間8點多發生激烈槍戰，令居民與國際社會以為軍事政變儼然發生，事後傳出係安全人員對無人機干擾之射擊而產生的虛驚一場。但此事已經凸顯出若干的危機反映。首先是副總統兼石油部長羅德里格斯（Delcy Rodriguez）於5日宣布就任臨時總統，但美國立即施壓，要求與美國合作，現階段她是否願意與美國合作與否態度不明。可以理解的是，委國軍方與許多政治人物多半支持馬杜洛總統，若臨時總統表明要與美國合作，將觸怒馬杜洛的支持者，未來恐將對委國的政治局勢造成更大對立，而使政情動盪不安。

另委國的經濟情勢因連年通膨嚴重而造成民不聊生。由於委國與美國關係惡化，官方與黑市匯率的差距將近100%，委國央行重新定匯，從原本 1 美元兌換 52.02 玻利瓦，一口氣提升至 301.37 玻利瓦，使得美元上漲了 479.25%，貨幣大為貶值，更造成人民生活困頓糧食短缺，惡性的通貨膨脹也使得委國經濟重創，百姓活在生活恐懼之中。

二、委國化石能源未來動向

委內瑞拉擁有全球最大已探明原油儲量，其能源出口結構長期依賴中國。此次行動可能導致中國與委內瑞拉的能源協議重新談判或中止，並可能重新納入國際市場，改變能源供應鏈格局。

美國企業進入石油開採與基礎建設領域的機率提升，也可能重塑拉美能源與美中能源競爭格局。另美軍行動使中國在拉美的軍事與經濟影響力受挫。雖然北京提出外交抗議，但短期內影響力下降是可預期的。

三、美軍遠程打擊能力對台海的啟示

從戰略層面觀察，「絕對決心行動」的成功提供了對台海情勢的啟示。美軍展示的跨域快速打擊能力、情報整合與快速執行力，是未來聯合嚇阻與危機管理的重要元素。雖然台海情勢不宜直接與此類比，然促進與美國及盟友在情報共享、聯合訓練與聯合作戰概念上的深化合作是值得繼續努力。

