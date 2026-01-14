阿帕契火力「落地」！地獄火飛彈裝上越野車 狂殺俄軍無人機

烏克蘭空軍釋出「暴風雨」（Tempest）系統實戰畫面。該車將原本掛載於阿帕契直升機的「地獄火飛彈」整合至高機動越野車上，以「打完就跑」戰術狂殺俄軍無人機。（圖取自烏克蘭空軍中央司令部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對俄羅斯無人機的持續騷擾，烏克蘭防空部隊再添利器。烏克蘭空軍中央司令部1月13日證實，已正式部署由美國V2X公司生產的「暴風雨」（Tempest）飛彈越野車。這款將重型火力整合至輕型載具的系統已投入實戰，並成功擊落21架俄軍「見證者」（Shahed）自殺無人機。

軍事媒體《Defence Blog》報導，「暴風雨」系統是為了因應現代戰場「分秒必爭」的生存需求而生。該平台本質上是一輛高機動性的輕型越野車（Buggy），但武裝卻異常強大，配備了兩枚通常掛載於攻擊直升機上的AGM-114地獄火飛彈（Hellfire），以及一套全天候戰術雷達。

V2X公司資料顯示，該雷達支援空中監視與敵火探測，能有效追蹤第2類與第3類無人機。烏克蘭空軍指出，這套系統能讓防空小組在惡劣天候與低能見度下運作，且具備極高的戰場生存率，發射後能立即轉移陣地（Relocate），避免遭俄軍火砲或遊蕩彈藥反擊。

獵殺自殺無人機 填補防空缺口

中央司令部強調，「暴風雨」系統正廣泛部署於各個作戰區域，專門負責攔截俄軍針對平民與基礎設施發射的低空爆炸性無人機。相較於昂貴的大型防空飛彈，「暴風雨」憑藉其低矮輪廓、高加速性與小後勤足跡，能深入傳統防空資產難以機動的前線地帶，提供關鍵的「硬殺傷」（hard-kill）能力，攔截較大型或更具抗打擊能力的空中威脅。

