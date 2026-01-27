王定宇痛批民眾黨軍購版本 東拼西湊用抄的還抄錯

民進黨立委王定宇痛批民眾黨版本，台灣什麼時候可以讓民意代表自己編預算要國防部買什麼武器、不准買什麼武器？他呼籲黃國昌縱使要自己提版本，請一併將國防部的專業版本一併付委，不要拿2300萬人的國防安全當成政治鬥爭的籌碼！（圖：取自王定宇臉書專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕民眾黨立院黨團昨（26）日拋出僅4000億元、採「一年一編」的軍購特別條例版本，民進黨立委王定宇今天痛批說，台灣什麼時候可以讓民意代表自己編預算要國防部買什麼武器、不准買什麼武器？他呼籲黃國昌縱使要自己提版本，請一併將國防部的專業版本一併付委，不要拿2300萬人的國防安全當成政治鬥爭的籌碼！

他指出，民眾黨的版本，東拼西湊用抄的還抄錯，完全無視建造國防的體系化概念（例如要買M109A7，卻不通過在台建立高品質彈藥產鏈、要買防空飛彈，卻不通過整合各個系統的現代化C2），不僅外行還自已以為是，草包卻驕傲的認為自己的版本優於台美專業軍事人員無數次會議決定的內容！

請繼續往下閱讀...

王定宇不滿的表示，為什麼要全數刪除在台灣建立軍工供應鏈的大好機會，建立供應鏈不僅平時可以透過合作的美方拼經濟，戰時更是戰備軍需自給自足的後勤維保關鍵！為什麼要刪除「去除紅色供應鏈」，難道台灣的國防可以靠中國供應嗎？難道不知道美歐等自由民主國家都要求軍工業去除紅色供應鏈嗎？

王定宇指出，每年編每年審，這樣還是特別預算嗎？大項目軍事投資常常是數個年度持續進行才會形成戰力，這種編列法，不僅如同年度預算，失去特別預算的意義和功能，更是增加軍事投資的不確定性。 一個外行的民意代表，仗勢著自己的權力，恣意違憲地越俎代庖地做國防部的職權，為什麼要這樣扯國防的後腿！

他誠摯呼籲，黃國昌縱使要自己提版本，請一併將國防部的專業版本一併付委，不要拿2300萬人的國防安全當成政治鬥爭的籌碼！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法