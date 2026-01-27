美軍承認通訊恐遭中國切斷！ 授權前線「先斬後奏」

美軍在菲律賓克拉克空軍基地進行演習。美軍推動AEW 2.0改組，旨在強化西太平洋的生存與反擊能力。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕針對美國空軍日前宣布將於2027 財年啟動「空中遠征聯隊 2.0」（AEW 2.0），雖然部分觀點將其視為單純的組織標準化，但深入分析軍聞網站《The Aviationist》揭露的演習細節，可發現這實則是美軍戰術邏輯的「生存革命」。美軍已坦承在未來的台海或印太高端衝突中，與後方的通訊及衛星鏈結極可能遭解放軍切斷，因此新制的核心不在於編制，而在於授權前線部隊在「失聯」狀態下，仍能獨立執行獵殺任務。

過去美軍在反恐戰爭中，習慣採取「眾包」（crowdsource）模式，臨時從各基地抽調人員組成遠征隊，如同「拼裝車」般上戰場。然而，美國空軍參謀長威爾斯巴赫（Gen. Ken Wilsbach）推動的AEW 2.0徹底廢除了此一陋習，要求部隊在部署前必須「綁定」長達18個月 進行整合訓練。

請繼續往下閱讀...

這項改變的戰略含義在於：當戰場通訊全斷、無法請示上級時，戰友間的「默契」將取代「命令」。部隊必須依靠平時累積的信任，執行「任務式指揮」（Mission Command），自行判斷戰場局勢開火，而非坐以待斃。

揭密「馬賽克之虎」：模擬 72 小時通訊黑暗期

AEW 2.0的概念並非紙上談兵，而是源自2025年底在佛羅里達州舉行的「馬賽克之虎 26-1」（Mosaic Tiger 26-1）演習驗證。該演習模擬了極端惡劣的戰場環境：部隊被分散在簡陋據點，且與高層指揮部徹底斷訊（Blackout）。

演習驗證了新的作戰準則：當標準的「72 小時空中任務指令」（ATO）因斷網而失效時，前線指揮官不再等待恢復通訊，而是依據最後得知的「指揮官意圖」（Commander’s Intent），直接與鄰近友軍協調，在72小時 的通訊黑暗期內持續投射火力。這種「去中心化」的殺戮能力，正是美軍用來破解解放軍電子戰與斬首戰術的關鍵殺招。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法