最後一批28輛M1A2T造好了！ 將在3月底前運回台灣

陸軍M1A2T戰車陸續成軍，成為我國新一代戰甲車主力。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國陸軍為了強化裝甲戰力對美採購108輛M1A2T戰車，在獲得兩批次80輛後，軍方人士證實，最後一批28輛戰車已全數生產完畢，將在今年第一季、3月底前，安排船班擇期運回台灣。另外，第二批42輛戰車正在進行實彈射擊驗證，預計今年6月以前成軍。



陸軍向美國採購108輛M1A2T戰車，目前已獲得80輛，並撥交給陸軍裝訓部、584旅與269旅，最後一批28輛預計今年第一季前交付完畢，藉此更新陸軍裝甲部隊戰力。陸軍獲得M1A2T戰車後，將與性能提升後的M60A3戰車一同扮演聯兵旅戰力核心，既有的CM11戰車將逐步封存，將由待量產的「雲豹」105公厘輪型戰車填補戰力空缺。

軍方人士證實，美國原廠已完成最後一批28輛M1A2T戰車的量產工作，預計在今年第一季、3月底前就會運返台灣，屆時將特別安排船班運返台灣，接著投入後續成軍前準備；去年返台的第二批42輛M1A2T戰車，近期已完成一系列實彈射擊訓練，預計今年第二季、6月底前成軍。



M1A2T戰車搭載120公厘戰車砲，火力居國軍戰甲車之冠，陸軍司令呂坤修上將日前為了解新式武器裝備效能，還到新竹坑子口訓場擔任戰車射手，參與M1A2T戰車實彈射擊訓練，精準命中目標。他說，參與射擊主要目的，就是要激勵全體換裝部隊官兵士氣，與所有M1A2T戰車部隊的弟兄們站在一起，展現共同守護中華民國的決心。

