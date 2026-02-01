海鯤號試潛海域直擊兩岸軍艦對峙 澎湖漁船急掉頭

我國基隆級驅逐艦蘇澳號，在海峽中線與中國軍艦對峙。（民眾提供）

中國054A型飛彈護衛艦「寶雞號」，出沒在海峽中線。（民眾提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕我國海鯤號潛艦試航，海峽中線詭異風雲再起！有澎湖漁民1月30日在海峽中線直擊兩岸軍艦相互對峙，一前一後追逐，嚇到急忙掉頭返回，不敢前往漁場作業。由於時值我國海鯤號試潛，同時中國軍艦企圖靠近試潛海域，因此我國軍艦採取「伴隨」政策，防止中國軍艦越過雷池一步。

根據澎湖漁民描述，1月30日中午12時在澎湖海峽中線（北緯22度35分、東經119度25分），遇到中國軍艦和台灣軍艦對峙的驚心動魄場面，漁民見情況不對連忙掉頭返航。由經緯度顯示，在澎湖七美南38海浬，接近台灣南部海域，也就是海鯤號試潛地點。

中國軍艦船舷號534，就是去年2月16日軍事粉專「Taiwan adiz」記錄，加拿大海軍巡防艦渥太華號由南向北通過台海，在高雄外海約50浬海面，遭遇中國現役054A型飛彈護衛艦，隸屬於東部戰區海軍巡防艦第13支隊，取名寶雞號（舷號534），廣播要求其改變航線。054型飛彈巡防艦，是中國人民解放軍海軍第一代具有匿蹤外型和遠洋作戰能力的巡防艦。

至於我國軍艦（舷號：1802）是蘇澳號，為我國海軍現役的基隆級驅逐艦。蘇澳號是1艘轉購自美國海軍的飛彈驅逐艦，原為1981年服役的紀德級二號艦卡拉漢號，隸屬海軍一六八艦隊。澎湖漁民直擊兩岸軍艦「對峙」，但我國軍方及海巡用語是「伴隨」，防止中國軍艦入侵我國海域。

