漢堡港軍艦遭破壞 德國警方逮捕2外籍工人

〔即時新聞／綜合報導〕德國媒體今（3日）披露，2名外籍工人因涉嫌在2025年破壞多艘漢堡港（Hamburg）的德國海軍軍艦而被逮捕。

《路透》報導，《圖片報》（Bild）指出，這2名落網嫌犯分別是37歲的羅馬尼亞男子與54歲的希臘男子，他們被指控在軍艦上進行多項破壞行為，包括將鋼珠倒入引擎、刺破淡水管線、移除燃料箱蓋以及破壞船上電子系統的保險絲。

這些破壞行為是護衛艦「埃姆登號」（Emden）在出航檢查時發現的，當時「埃姆登號」正準備進行前往基爾港（Kiel）的首航。

德國檢察總長辦公室指出，如果未能及時發現，相關破壞行為可能會造成重大損害。

《圖片報》補充說，這2名工人在漢堡以及希臘的一座村莊被捕，相關單位正在搜查他們位於漢堡、羅馬尼亞以及希臘的居所。

報導並未將這起破壞事件與俄羅斯掛鉤；德國警方與國防部尚未立即回應媒體詢問。

