橫跨半世紀！烏克蘭「古董飛彈」重披戰袍 一夜擊落5架伊朗無人機

烏克蘭軍隊將蘇聯時代的「庫布」（Kub）地對空飛彈系統進行改裝，成功用來反制無人機群。圖為「庫布」飛彈發射車。（圖擷取自影片）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為了對抗俄羅斯無止境的無人機群飽和式攻擊，烏克蘭空軍將一件來自1960年代的蘇聯時代武器重新送上戰場。原本設計用來對抗有人駕駛戰機的「庫布」（Kub）地對空飛彈系統，經過深度改裝後，現在搖身一變成為高效的反無人機（C-UAV）單元。這項「古董復活」的戰術已展現具體成效，據報導，該系統成功摧毀了5架來襲的「見證者」（Shahed）型攻擊無人機。

據烏克蘭軍聞網站《Defence Express》報導，這套來自冷戰時期的「庫布」飛彈系統，最初設計目的是在激烈空戰中擊落高性能戰鬥機。然而，在現代戰場，烏克蘭專家對其進行了「深度改裝」（deep adaptation），成功結合其穩固的硬體基礎，並整合了現代化的指揮與控制系統，以應對當前的主要威脅：大規模自殺式無人機群。

請繼續往下閱讀...

這項轉變已帶來實質成果。據烏克蘭中部空軍司令部的報告，操作這套升級版「庫布」系統的機組人員，已經成功擊落五架伊朗設計的「見證者」無人機。這證明了即使是老舊的防空平台，只要透過適當的現代化和巧妙的戰術運用，依然能夠保持戰場的實用性。這些少見於公眾報導的低調資產，對於掩護特定空域、防止昂貴的現代防空系統被無人機海戰術癱瘓，起到了關鍵作用。

戰略轉向：烏克蘭的多層次防禦

「庫布」系統的復活，體現了烏克蘭在持續的飛彈與無人機壓力下，更廣泛的防空戰略思維。烏克蘭沒有完全依賴稀缺且昂貴的現代系統，而是集中精力修復和改裝現有平台來填補戰術缺口，進而建立起一套多層次的防禦體系。此前，美國就曾撥款10.25億美元（約新台幣323.4億元）用於生產新的LTAMDS雷達，以解決「愛國者」飛彈系統在反制現代彈道飛彈時的不足。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法