「勁蜂四型」攻擊無人機在美通過測試 在台量產提升源頭打擊戰力

攻擊航程可達1000公里的「勁蜂四型」攻擊型無人機，已在美國通過整合測試，將在台灣進行量產，將可大幅提升台灣在快速打反制與源頭打擊上的軍事防衛需求。圖為中科院去年九月在台北航太國防展期間，展出勁蜂四型（前）。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕攻擊航程可達1000公里的「勁蜂四型」攻擊型無人機，已在美國通過整合測試，將在台灣進行量產，將可大幅提升台灣在快速打反制與源頭打擊上的軍事防衛需求

美商Kratos公司宣佈，本計畫最終目標是在台灣部署大量 Mighty Hornet IV 系統（我國稱為「勁蜂四型」），以提供具成本效益的戰力規模，兼具嚇阻能力並可隨時投入作戰部署。此合作結合美國 Kratos 成熟的無人機平台 Firejet 與台灣中科院酬載技術，象徵兩國及兩機構之間的重要合作。藉由運用成熟技術，從概念到可運作系統的開發時程大幅縮短，此策略被視為實現近期可實戰化、具成本效益之戰術無人系統與「可負擔大量戰力」的重要關鍵。

中科院與美商Kratos公司合作，以美商MQM-178無人靶機為基礎改裝，加上武裝段丶導控段的「勁蜂四型」攻擊型無人機，攻擊航程可達1000公里。

MQM-178無人靶機長度為3.3公尺，翼展為1.9公尺，最大速度為0.69馬赫，最大航程可達1000公里，過去主要用來模擬次音速飛機和貼海飛行的反艦飛彈，但是MQM-178無人靶機性能上的另一個優點，是最大飛行高度可達35000英尺（10670公尺），由高空飛行段轉為向地面目標攻擊時，末段速度可逼近音速，搭配中科院裝設的30公斤高性能彈頭後，攻擊動能極為強大。

美商Kratos與中科院今日共同宣布，已成功完成整合式 Mighty Hornet IV 攻擊型無人機（勁蜂四型） 測試。該系統為 MQM-178 Firejet 靶機的革命性改造版本。圖為Kratos與中科院團隊合影，前景為 Mighty Hornet IV。（圖：取自Kratos官網）

中科院今天表示，據Kratos公司2026年2月5日官網發布資訊，該公司與中科院合作開發之勁蜂四型無人機系統已成功完成整合測試，驗證關鍵子系統與平台整合運作正常，為後續飛行測試與系統驗證作業奠定重要基礎。

本次整合測試係以Kratos MQM-178 Firejet平台為基礎，結合中科院開發之任務酬載與導控相關系統進行整合驗證。經雙方工程團隊數月共同規劃、設計與分項測試後，順利完成整合測試作業，確認各子系統間之介面整合與功能運作符合設計預期，且整體整合過程無需進行重大平台修改。

中科院指出，測試期間，中科院技術團隊赴 Kratos位於美國奧克拉荷馬市之設計與製造中心，與原廠工程人員進行密集技術交流與系統驗證，針對整合架構、介面配置與測試流程完成最終確認。相關成果亦建立後續飛行測試之基準條件與技術依據。

前方紅色即為Kratos和中科院團隊合作研改的新型勁蜂四型無人機，後方則係Kratos公司的XQ-58A Valkyrie無人機。（圖：取自Kratos官網）

「勁蜂四型」攻擊型無人機，是以美商MQM-178無人靶機（如圖，取自Kratos公司官網））為基礎改裝，加上武裝段丶導控段改裝組成，攻擊航程可達1000公里。

Kratos表示，勁蜂四型延續 MQM-178平台之高速、高機動與高空操作能力特性，具備良好可靠度與系統彈性，適合多樣化任務運用情境。本次整合測試成功，代表雙方技術合作的重要里程碑，展現跨國工程團隊在系統整合與測試驗證方面的協同，雙方後續將依規劃推進飛行測試與相關驗證作業，並持續深化技術交流與合作基礎，拓展未來在無人系統領域之多元合作機會。

中科院表示，勁蜂四型的台美合作，象徵台美在技術、戰略與產業三方面的深化合作：技術上提升台灣無人機自主整合能量；戰略上展現更緊密的防衛合作關係；產業上則建立可外銷的軍工合作模式。此案不僅是一項武器研發計畫，更為台灣在區域安全中的自主防衛能力奠定重要基礎。

