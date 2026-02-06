模擬營區遭無人機攻擊失火 這次直接在國防部前做防護演練

官兵運用干擾槍，對低空無人機進行干擾。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方營區丶重要據點是共軍無人機可能侵擾的目標，各單位會排定期程進行各項狀況的安全防護演練，昨天直接在位於北市大直的國防部進行演練，考驗各部隊編組與即時應變整合能力，模擬無人機襲擾丶失火丶民眾於門口陳抗等假想狀怳，憲兵營衛兵接獲通報後，隨即趕赴現場，依突發狀況處置行動準據實施應處，強化應變能力。

此次營安演練，加入模擬無人機襲擾想定狀況，衛兵運用無人機防禦系統及干擾槍對無人機進行干擾，熟悉處置流程與操作技巧，使編組人員熟悉突發狀況處置流程及操作要領；另針對遭無人機攻擊後結合現場救護，進行止血敷料應用及傷患搬運，以訓練快速應變，確保營區整體安全防護作為遂行。

官兵發揮火災搶救技能，展現搶救作業能力。（圖：軍聞社提供）

博愛營區營安演練，模擬壓制持刀民眾。（圖：軍聞社提供）

在「消防失火搶救演練」中， 則強化火災搶救技能，現場由國防部裝備維保管制中心及空軍司令部勤務中隊支援消防車輛及佈設水線處置狀況，發揮火災搶救技能，展現專業火災搶救作業能力。

國防部政務辦公室簡任副主任沈威志表示，營區安全防護演練著重官兵遭遇突發狀況時，能迅速相互通報，並快速應援處置；惟有透過平時扎實的訓練及強化營區安全處置作為，才能在面對突發狀況時，確保營區安全防護。

國防部政辦室簡任副主任沈威志進行總結。（圖：軍聞社提供）

