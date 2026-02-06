「總統級外送」來了！賴清德親帶薑母鴨、羊肉爐登3千公尺高山為國軍加菜

賴清德總統帶薑母鴨、羊肉爐登3000公尺山巔 視導「小雪山雷達站」國軍。（總統府提供）

〔記者蘇永耀／台北報導〕農曆春節將至，全台開始過年氣氛，但在偏遠地區、在高山上，仍有國軍官兵堅守崗位，持續守衛台灣安全。為了表達對國軍的感謝，總統賴清德今日特別登上位於海拔3020公尺、全台第一高的海軍「小雪山雷達站」，親上山巔慰問前線的國軍弟兄姊妹，並特別帶著薑母鴨、羊肉爐、薑母茶、蘋果西打、黑松沙士以及泡麵等登上三千公尺高山，「總統級外送」要給海軍雷達站官兵送上最暖慰問。

賴清德總統帶薑母鴨、羊肉爐登3000公尺山巔 視導「小雪山雷達站」國軍。（擷自賴清德臉書）

賴清德近日先後前往國軍多處營區、基地視導，了解國軍戰備情形，同時也關懷官兵，感謝國軍不分晝夜守護國家。上週賴總統前往花蓮勗勉「空軍792旅第613營2連」、「海軍海鋒7中隊」及「陸軍花東防衛指揮部」，感謝花防部官兵在去年馬太鞍溪堰塞湖溢流期間，統籌來自各軍種支援的近萬人救災兵力，不遺餘力投入救災工作。

今日他則親自登上全國海拔最高的海軍單位「小雪山雷達站」慰勞國軍，考量到小雪山地處偏遠、物資整補極度不易，總統特別準備薑母鴨、羊肉爐、薑母茶、蘋果西打、黑松沙士以及多款泡麵上山，感謝不分晝夜堅守崗位、保衛國家的小雪山國軍官兵。

此次賴總統慰問的中部地區小雪山雷達站是標高3020公尺的極高山軍事基地，因為地處高海拔，時常需要面臨寒冷、缺氧、大雪及雷擊等威脅，外在環境辛苦。

賴清德今也透過臉書說，此處是高山偏遠地區，在這個時候非常寒冷，所以，他帶了可以暖身的薑母鴨、羊肉爐還有泡麵，來慰勞辛苦的國軍官士兵。

今日陪同賴總統前往視導的國防部長顧立雄，去年一月也曾帶「麻辣火鍋」前來視導海軍雷達站官兵並「拜早年」。

