川普簽軍售新令啟動「戰時產線」 砸錢自衛盟友優先供貨

美軍愛國者防空飛彈（MIM-104 Patriot）攔截彈在庫存損耗與區域衝突壓力下，已成為川普軍售新令中列為「優先量產」的關鍵武器。美方計畫透過簡化流程與加速產線，確保這類重要裝備能優先供應給投資自身防衛的夥伴。圖為愛國者飛彈發射畫面。（圖擷取自DVIDS官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭與以色列戰爭對美軍庫存造成的驚人損耗，已促使華府正式進入「工業總動員」節奏。美國總統川普6日簽署一項關鍵行政命令，全面翻轉武器出口策略：未來軍售將不再僅作為外交工具，而須優先服務美國自身的「國防工業產能」。

這項新令點名加速生產愛國者與戰斧飛彈，並明確規定：唯有積極投資自身防衛的夥伴，才能進入優先供貨名單。

請繼續往下閱讀...

據《華爾街日報》報導，這項新戰略標誌著美國軍售政策的重大轉向。過去華府軍售多考量外交關係或強化夥伴實力，但川普政府現將其定位為強化美國國防工業基礎的手段。五角大廈正透過此政策進入一種形同「準戰時量產」的節奏，試圖在反制潛在威脅的同時，要求盟友共同承擔工業成本與產能壓力。

五角大廈近期將重心放在填補被區域衝突耗盡的彈藥存量。為了維持「彈藥深度」（Magazine depth），美軍已與洛克希德‧馬丁（Lockheed Martin）及雷神公司（RTX）簽署為期七年的長約，全力催產愛國者防空飛彈（MIM-104 Patriot）與戰斧巡弋飛彈（BGM-109 Tomahawk）。

國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也已下令簡化採購流程，縮短武器從工廠送往戰場的時間。行政命令指出，這項策略旨在強化美國國防工業基礎，確保產線具備足夠能量，在擴大盟友「負擔分享」的同時，也能支撐美軍自身的作戰需求。

美國將推「軍火菜單」 沒錢自衛請排隊

新政令的核心在於要求五角大廈與國務院、商務部共同制訂一份「優先級武器銷售目錄」。這份清單將由美方主導，主動「鼓勵」盟友採購美軍認為具備戰略價值的裝備。

前美國政軍事務官員基許納（Josh Kirshner）分析指出，雖然外銷對工業基礎的重要性並非新議題，但川普是首位將其列為「最高優先級」的領導人。基許納強調，這反映了華府立場的轉變：軍售的主要目的已從改善外交關係，轉變為確保美國本土國防工業的產能彈性。

戰略目標：強化負擔分享機制

這項政策也呼應了川普政府要求盟友增加軍費的長期主張。透過將軍售優先權與盟友的國防投資掛鉤，華府試圖建立一套新的供應鏈體系。

報導分析指出，這項行政命令顯示美國正試圖重新定義與夥伴的軍事合作關係。在未來的高強度衝突情境下，盟友對於自身防衛的投入程度，將直接決定其在美國軍火供應鏈中的優先順序，這也將成為美方評估夥伴關係穩定性的重要基準。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法