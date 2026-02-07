挺台軍火商拿捲尺量殲-35模型！當場質疑戰力 中國官媒氣炸反擊

美國國防承包商 Anduril 創辦人拉奇（Palmer Luckey）在新加坡航展現場，持捲尺測量中國殲-35A 模型並公開質疑其戰力。拉奇的公司因對台軍售，目前正遭中國列名制裁。（翻攝自 Palmer Luckey 社群平台）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在新加坡航展的國際舞台上，美國國防承包商安杜里爾工業（Anduril Industries）創辦人拉奇（Palmer Luckey），上演了一場戲劇性的「洗臉」戲碼。

拉奇在參觀中國航空工業集團（AVIC）展位時，被拍到對著中國最新型匿蹤戰機「殲-35A」的模型拿出捲尺測量，並在社群媒體發文表示，他不相信這架飛機能名副其實。此舉隨即引發中共官媒《環球時報》爆氣反擊，痛批這是毫無技術根據的「行為藝術」。

據軍聞網站《Defence Blog》報導，拉奇與北京當局的關係早已勢如水火。由他創辦的Anduril因多次參與對台軍售，於2025年1月正式被中國商務部列入「不可靠實體清單」。此次拉奇主動出擊，顯然是有備而來，針對中國極力外銷的隱身戰機品牌進行負面宣傳。

拉奇在社群媒體上傳一張正在測量殲-35A 的照片，並直言他不相信該機能與「真傢伙」相提並論。這番言論迅速在網路上傳播，促使《環球時報》引述多位軍方專家進行反擊。

中國軍事專家張學峰表示，測量一架 1:2 的比例模型，根本無法得知真實飛機的性能或設計特徵。他嘲諷拉奇的做法更像是一場「行為藝術」，強調準確測量需要專業工程工具與機密的原始數據。

中方反酸美軍：F-35C 能當潛水艇

為了反制拉奇的質疑，中國官媒與網民也翻出美軍 F-35C 艦載機 2022 年在南海墜毀的事故，酸溜溜地表示美製戰機具備「潛水功能」。《環球時報》將拉奇的舉動定調為美方因擔憂中國航空實力崛起，而採取的低級嘲諷手段，而非嚴謹的技術對比。

殲-35A 設計單位首席專家王永慶則對官媒表示，該機是中國匿蹤作戰體系的核心，具備視距外打擊與空中優勢。不過《Defence Blog》提醒，這些性能宣稱目前僅來自中國官方說法，尚未獲得第三方驗證。

《環球時報》在報導中也質疑拉奇評價有人戰機的權威性。該報點出，Anduril的核心業務是人工智慧、感測器與無人系統，並未開發有人駕駛的噴射戰機，因此不具備評論殲-35A 的資格。

事實上，Anduril已成為美國新型國防產業的指標，主攻自殺無人機與自動化防衛科技。由於該公司積極參與台灣防衛現代化，中國商務部已將其列入制裁名單。這場在新加坡航展上演的捲尺爭議，再次凸顯中美兩國在下一代戰機與國防科技競爭中的高度敏感性。

