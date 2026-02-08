海鯤號水面下畫面首曝光 成功發射誘標締造里程碑

海鯤號首次下潛珍貴畫面。（台船提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕國造潛艦海鯤號（舷號SS-711）正進行潛航測試，卻仍有人質疑是「玩具」，台船今（8）日公布四次「淺水潛航」測試記錄影像，全長３分鐘，不僅水面下畫面首度曝光，還有發射誘標影像，網友大喊：「非常感動！」

台船表示，「海鯤軍艦」近二週依測試程序書執行四次「淺水潛航」測試，相關紀錄影像今（8）日公佈分享予社會各界點閱。

海鯤號完成整備出發下潛測試區。（台船提供）

台船表示，期盼國人持續支持潛艦國造政策。造艦團隊接續將實施各系統調校與檢整，於確認達安全條件並經評估後，依表定計畫安排後續潛航測試。

海鯤號下潛。（台船提供）

影像公布內容，從海鯤號完成整備出發，浮航到下潛測試區，進行舵控測試、排氣閥開啟準備下潛、首次下潛、潛望鏡及天線桅桿升降測試、發射誘標、上浮及完成測試安全返港。

海鯤號持續下潛至更深處。（台船提供）

網友在網站下留言「中華民國海軍加油！！256戰隊加油！」、「太美了!!」、「台灣加油！」

成功發射誘標。（台船提供）

海鯤號潛航測試順利進行，台船表示，完成潛航測試後，進入測評測試階段。第一階段由船廠（台船）進行技術測評，驗證儎台系統與作戰系統符合需求，測試項目有續航力、水下噪音、聲納性能、戰鬥系統，還有武器模擬射擊（無火藥魚雷又稱「操雷」）。

海鯤號上浮。（台船提供）

完成上述測試後，即交船給船東（海軍）進行戰術測評，海鯤號會到演習海域，結合技術與戰術測試評估，驗證符合整體作戰能力，測試項目有武器射擊、單艦戰術運用測試、多艦協同作戰測試、長時間巡弋成熟度測試。

