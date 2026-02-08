無人機非萬能 以色列戰略大逆轉斥資1200億加購阿帕契

圖為美軍AH-64E「阿帕契」攻擊直升機發射地獄火飛彈瞬間。（取自DVIDS網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕曾深信無人機將主宰戰場的以色列，在經歷戰火洗禮後，決定修正建軍路線。美國國務院近日批准向以色列出售30架最新型AH-64E「阿帕契」攻擊直升機，總價高達38億美元（約新台幣1203億元）。這項決策證實了原本被視為將「自然凋零」的武裝直升機，在現代城鎮戰中，依然擁有無人機無法取代的關鍵地位。

軍事媒體《Breaking Defense》報導，這項軍購案標誌著以色列建軍戰略的重大轉折。曾任以色列國家安全顧問的奈格爾（Jacob Nagel）准將透露，在2023年10月7日哈瑪斯突襲之前，以軍內部的優勢觀點是「無人機（UAV）將逐漸取代攻擊直升機」，軍方甚至計畫關閉舊有的阿帕契中隊，讓其隨時間「自然死亡」，將資源全數投注在無人載具上。

然而，長達兩年的多線戰爭與反恐掃蕩，推翻了這項假設。以色列前空軍司令埃利亞胡（Eitan Ben Eliyahu）坦言：「加薩戰爭的教訓不同於以往。」實戰顯示，當面臨邊境遭突破、或需在複雜街道進行特種作戰時，無人機的反應彈性與密接支援能力，仍無法完全取代有人駕駛的阿帕契。

報導指出，以色列是目前全球唯一仍在使用舊型AH-64A「Alpha」型號的國家，導致後勤維修極度困難，甚至面臨零件斷貨危機。為了因應高強度的作戰需求，以軍決定保留舊機隊的同時，引進最新的E型（Echo）阿帕契進行換血。雖然美方已批准30架的額度，但實際採購數量，仍將視以色列未來的國防預算與談判結果而定。

