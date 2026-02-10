C-130H性能提升案報價翻倍空軍不當冤大頭！ 改購10架C-130J新機

美國空軍的C-130J「超級大力士」運輸機，隸屬駐日美軍第36空運中隊。（美軍DVIDS網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕攸關我國空防後勤與戰略運補能量的C-130H運輸機升級案，傳出重大轉折。軍政人士今天指出，空軍原規劃以超過100餘億元台幣為現役20架C-130H運輸機進行的性能提升案，因美方重新評估後報價竟「翻倍」突破250億元大關，空軍總部評估後決定不當「冤大頭」，計畫出現結構性調整。軍政人士並指出，空軍決定轉向爭取採購10架性能最先進的C-130J型運輸機，維持空中運補韌性戰力。

至於現役的20架C-130H運輸機該何去何從？軍政人士說，若美方同意出售C-130J型運輸機給台灣，屆時老舊的C-130H運輸機會一架架評估其妥善程度，應會保留至少10架左右，由國內廠商直接進行必要的系統更新，維持總數20架左右的運輸機隊。

我國現役20架C-130H（含1架C-130HE 天干電戰機）是空軍運輸戰力的核心，首批12架自1986年底返台服役至今已屆40年，機齡老化問題日益嚴峻。據了解，空軍原規畫斥資135億1600萬餘元，針對全機隊進行數位座艙升級及航電更新，但後來傳出美方在報價評估中加入FAA適航認證及多項結構強化項目，導致預算暴漲至250億元以上。軍方高層研判，花費天價預算升級舊機「極不划算」，且老舊機格即便升級，剩餘飛行壽限仍有限，不如將資源轉投入籌購全新機種。

軍政人士今天指出，空軍先前向國防部提出的20架C-130H型運輸機性能提升案，已經提報予以結案，空軍改向國防部呈報計畫改為採購10架全新C-130J「超級大力神」（Super Hercules）。圖為2024年投入春節加強戰備操演的空軍C-130H運輸機，編號1317。（本報資料照，記者塗建榮攝）

軍政人士今天指出，空軍先前向國防部提出的20架C-130H型運輸機性能提升案，已經提報予以結案，空軍改向國防部呈報計畫改為採購10架全新C-130J「超級大力神」（Super Hercules）。C-130J換裝新型發動機與六葉螺旋槳，推力增加且油耗降低，更具備全數位化航電系統。

目前全球共有22個國家採購或已使用C-130J系列運輸機，近期加入的國家包括菲律賓（已訂購）以及積極換裝的埃及與希臘。

