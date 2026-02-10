自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

中東情勢緊繃 英軍F-35B前推賽普勒斯 空中戰力集結

2026/02/10 16:49

英國皇家空軍F-35B匿蹤戰機部署至賽普勒斯阿克羅蒂里基地，以強化東地中海防衛態勢，因應美伊緊張局勢。（圖取自英國皇家空軍）英國皇家空軍F-35B匿蹤戰機部署至賽普勒斯阿克羅蒂里基地，以強化東地中海防衛態勢，因應美伊緊張局勢。（圖取自英國皇家空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國皇家空軍於6日進行部署，將6架F-35B「閃電」匿蹤戰機由本土前推至賽普勒斯的阿克羅蒂里（Akrotiri）基地。此舉正值美伊關係因核談判僵局與區域軍事動向再度緊繃之際，旨在強化東地中海的空中防衛態勢，並與駐紮當地的「颱風」戰機形成互補。

據軍事媒體《Army Recognition》報導，這批F-35B戰機具備1.6馬赫的超音速能力，搭載的F135發動機可提供約1萬8140公斤後燃推力，支持戰機在約1萬5240公尺高空執行任務。然而，相較於單純的飛行性能，F-35B在此部署中更具價值的是其感測器融合（Sensor Fusion）能力。

報導分析，透過AN/APG-81主動電子掃描雷達（AESA）與分散式孔徑系統（DAS），F-35B能在敵方防空系統難以偵測的狀態下，構建完整的戰場圖譜，並利用多功能先進資料鏈（MADL）即時分享情資，扮演關鍵的「前出感測節點」。

在戰術運用上，報導指出，F-35B與「颱風」戰機（Typhoon FGR4）可形成有效的「高低搭配」。具備匿蹤優勢的F-35B負責前出蒐集並分類目標資訊，隨後將數據傳輸給在相對安全距離外的颱風戰機。

颱風戰機擁有成熟的武器掛載能力，可投射「流星」（Meteor）空對空飛彈或「暴風影」（Storm Shadow）巡弋飛彈等重型武裝。這種分工模式讓英軍能結合匿蹤戰機的生存性與傳統戰機的火力優勢，大幅提升對區域潛在威脅的應對彈性。

主權基地優勢：提升行動彈性

此次部署地點阿克羅蒂里基地屬於英國的主權基地區（Sovereign Base Areas）。分析認為，這意味著英軍在執行防衛或應變任務時，無需經過地主國或區域盟友的額外政治許可。在美伊緊張局勢可能迅速升溫的背景下，這項部署確保了英國在東地中海擁有可靠的戰略支點與高度的行動彈性。

