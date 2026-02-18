國防祕辛》IDF戰機的多重宇宙 竟然曾有｢三角翼｣構型

圖為IDF戰機可能的各種構型。（記者吳哲宇攝）

〔記者吳哲宇／台中報導〕IDF戰機研發至今已20餘年，作為我國自製噴射戰機，從無到有的研發歷程令人欽佩。自由軍武頻道近期參訪中科院航空所能量展示館，發覺其中館藏巨大秘密，驚見IDF戰機在研發階段，竟然曾出現雙垂尾、三角翼等其他構型。

圖為用於高速風洞中的測試模型。（記者吳哲宇攝）

航空所副所長陳俊宏指著IDF的模型指出，這是高速風洞中的測試模型，當時製造這樣的模型大概需要半年，但現在的製程可以縮短一半以上的時間。測試模型裡面有很多孔洞，孔洞裡安裝了感測器去量測它的受力。後續各種飛機的姿態角度都可以在風洞裡面去做驗證，測量出受力多少，提供給結構設計師去設計結構分布作。

圖為IDF戰機可能的各種構型。（記者吳哲宇攝）

陳俊宏更透露，當初在發展IDF戰機時有許多構想，包括單垂尾、雙垂尾和三角翼構型，經過一連串的反覆驗證，最後選擇了現在的構型。

圖為戰機的設計流程圖。（記者吳哲宇攝）

航空所說明，飛機開發的製造流程，從任務的目標範圍開始，探討威脅跟作戰需求，有了需求結論後，進而界定技術可行性，討論哪些需要取得哪些現有可行，為需求飛機的性能進行取捨，盡量滿足任務需求。以上結束才是進入初步設計階段，從各種外形開始進入風洞測試氣動力學，擇優展開細部設計，從構型、氣動、安全控制、飛行控制到結構材料等逐一發展。

陳俊宏指出，整個發展過程包含20多項細部設計，早期AT-3時期是手工繪圖速度很慢，到了IDF時期可以電腦繪圖，但整個設計流程也跑了7年的時間，因為只要其中一項出問題或無法整合等等，整個細部設計就要重跑一次，最慘甚至要打掉重來從初步設計開始。直到現在新式高教機，整個流程已縮短至3年多。

圖為IDF戰機研發成果。（記者吳哲宇攝）

圖為IDF各式構型的發展。（記者吳哲宇攝）

圖為IDF戰機耐久試驗設備模型。（記者吳哲宇攝）

