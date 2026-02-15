英航艦打擊群2026年北上部署 北大西洋與北極海域行動曝光

英國皇家海軍最新型航艦「威爾斯親王號」。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國皇家海軍規畫於2026年派出航艦打擊群北上部署。軍方預計由「威爾斯親王號」航艦（HMS Prince of Wales）前往北大西洋與北極海域行動，標誌英國航艦部隊的下一波部署方向。

《英國國防雜誌》（UK Defence Journal）報導，根據英國國防部公布的部署規畫，這項代號「Firecrest」（Operation Firecrest，英軍常以鳥名作為行動代號之一）的部署行動的大規模演訓，預計於2026年啟動。英方評估指出，過去兩年俄羅斯海軍在該區域的活動頻率增加約30%。英方表示，相關部署旨在強化對區域態勢的掌握。

英國軍方指出，此次行動將聚焦位於北大西洋的重要航道「GIUK海域」（指格陵蘭、冰島與英國之間的海域）。英方說明，隨著北極海冰融化開啟新航道，相關區域的活動樣態出現變化，對海底電纜與油氣管線的安全也帶來更多關注。英國國防大臣海利（John Healey）表示，此舉有助於提升英軍的整備程度（readiness），並持續與盟國進行協同運作。

整合美軍戰力 F-35將跨艦起降

根據規畫，這支打擊群將與美國海軍進行多項聯合活動，包括前往北美東岸港口訪問。英國國防部透露，美軍戰機預計將在「威爾斯親王號」飛行甲板上進行起降作業，展現雙方在相關行動上的協同運作能力。相關部署亦將納入北約新啟動的「北極哨兵」（Arctic Sentry）任務框架之中。

英國國防部表示，此次部署將動員英國三軍數千名官兵，部分行動將納入北約指揮體系。英國亦將於2026年接手北約「第一常備海上大隊」（Standing NATO Maritime Group 1, SNMG1）的輪值指揮，屆時45型驅逐艦「龍號」（HMS Dragon）將擔任指揮艦，與航艦打擊群進行協同演訓。

