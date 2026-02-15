飛彈不再被「掐脖子」！烏克蘭大黃蜂亮相 蘇聯彈、西方彈都能打

烏克蘭研發的新型「大黃蜂」（Shershen）防空系統，採用多口徑相容設計，可發射蘇聯舊彈、西方援外彈及自製飛彈，確保防空部隊不因單一飛彈斷料而癱瘓。（圖取自烏克蘭軍事媒體 Militarnyi）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭為因應俄軍空襲導致的「飛彈荒」，近日亮相全新萬用防空系統「大黃蜂」。該系統主打「不挑彈藥」的多口徑相容設計，不論蘇聯舊彈或西方援外彈藥都能發射，確保防空網不再因斷料而癱瘓。

根據烏克蘭軍事媒體《Militarnyi》報導，這款名為「Shershen（大黃蜂）」的新型防空發射系統，由烏克蘭國防工業協會（NAUDI）負責研發整合。開發初衷是為了解決戰時因供應鏈不穩產生的生存危機。過往防空系統多綁定特定製造商，一旦該型飛彈產量不足或補給遭切斷，昂貴的發射器將淪為毫無戰力的空殼。

NAUDI負責人洪恰羅夫（Serhii Honcharov）指出：「這能消除對單一供應商的依賴。」他直言，大型軍火商傾向將客戶鎖定在單一系統數十年，大黃蜂系統則提供「彈藥自由度」，讓前線防空單位能根據庫存隨時調整，不再被單一供應鏈掐住命脈。

目前大黃蜂系統已完成5種型號的飛彈測試。流出的影像顯示，該發射平台掛載了兩枚蘇聯設計的 R-27（AA-10 Alamo）中程飛彈。R-27原本是戰機使用的空對空飛彈，但烏克蘭研發團隊將其與地面發射器及紅外線導引系統整合，轉型為具備戰術彈性的地對空防空武力。

外界觀察指出，這類「多口徑相容」設計，讓使用者在彈藥補給不穩定時，仍能維持一定程度的防空運作。面對俄軍持續的空中威懾，大黃蜂系統不僅強化了烏克蘭防空網的存續能力，更展示了在戰場資源有限的情況下，如何透過創意研發解決武器「缺料」的實戰策略。

