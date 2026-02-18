陸軍司令春節勗勉北部戰區 留守士官長：國家安全沒有假期！

陸軍司令呂坤修向北部留守官兵致意，並頒發春節加菜金。（陸軍提供）

〔記者黃靖媗／台北報導〕春節期間，陸軍司令呂坤修上將特別前往北部地區部隊視導戰備留守實況，勗勉官兵在春節期間堅守崗位，保持高度戰備警覺，確保國家整體安全，讓國人安心過年；他同時頒發春節加菜金，肯定官兵戮力戰訓辛勞，並與每位官兵寒暄致意，祝福新春佳節愉快。

陸軍司令呂坤修與官兵寒暄致意，祝福新春佳節愉快。（陸軍提供）

呂坤修強調，擔任戰備留值部隊是責任、是榮譽，更是以實際行動捍衛家園的具體表現，提醒單位應持恆落實戰備訓練、維持裝備妥善、軍紀安全維護及官兵生活照顧等重要工作。

呂坤修也勉勵全體官兵，在新的一年，齊心戮力戰訓本務工作，透過扎實訓練，奠定陸軍戰力良好基礎。

此外，視導期間，擔任戰備部隊的副排長江聖謙士官長也分享留守心得，江聖謙表示，「國家安全沒有假期」，看到國人能安心、踏實的歡度春節，他們的每一分付出就有了價值。

江聖謙也特別感謝一同留值的上級與同袍，在留守期間相互扶持、一起吃年夜飯，這種如家人般的革命情感，讓今年的春節顯得格外溫暖。

