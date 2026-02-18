F-16女飛官陳怡慈再次亮相 合影對象竟是立委蔡易餘

國軍115年春節加強戰備，F16V戰機滑行起飛演練。圖為女飛官女上尉陳怡慈 。（記者王藝菘攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部在春節前夕進行三軍戰備演練時，F-16女性飛官陳怡慈上尉以簡潔、俐落動作完成飛機各項檢查，迅捷登上飛機座艙，成為媒體關注焦點，她在除夕夜再次現身，沒想到與她合影的竟然是立法委員蔡易餘，立即引發網友熱議討論。

蔡易餘在臉書專頁上PO文指出，這幾年來除了疫情那兩年，每年的除夕夜最喜歡來到空軍第四聯隊和我們國軍的弟兄一起吃年夜飯，每年此刻來到空軍基地，氣氛都好溫馨！

蔡易餘說，尤其，他在致詞提到最近水上基地第四聯隊的新聞和網路流量很驚人，大家都在分享一位女飛官以簡潔、俐落的動作完成F16各項檢查，想不到致詞結束，馬上得到合影留念的機會！謝謝他們，在年節期間，依然留守部隊，守護國家的領空。

立法委員蔡易餘在臉書專頁上PO文指出，這幾年來除了疫情那兩年，每年的除夕夜最喜歡來到空軍第四聯隊和我們國軍的弟兄一起吃年夜飯。他並與F-16女性飛官陳怡慈合影。（取自立委蔡易餘臉書專頁）

空軍司令部在春節前表示，因應敵情威脅及共機頻繁侵擾，第四聯隊肩負台海空防作戰的重要任務，全體官兵戮力於戰訓本務工作，以確保空軍戰力發揮。

第四聯隊在連續兩天的戰備操演中，第一天先是進行F-16的緊急起飛升空，第二天則是展示潛力掛彈項目和戰機緊急升空，並讓媒體近距離拍攝F-16。在緊急升空的F-16演練時，其中一位飛官是少有的女性飛官陳怡慈上尉，她以簡潔、俐落的動作完成飛機各項檢查，以迅捷的姿態登上飛機座艙，其眼神冰霜凌厲，駕駛機號6684戰機，成功吸引眾媒體的鏡頭。

