我國規劃增購9套NASAMS系統 準備部署在「這些」據點

我國規增購9套NASAMS飛彈系統，優先防衛的部署地點將是大型雷達站及北中南東的各個空軍機場，外島的澎湖因為是戰略要地，也有可能為規劃中的部署地點。圖為西班牙2023年部署至愛沙尼亞的NASAMS防空飛彈系統。（北約組織盟軍空中司令部官方Facebook）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國先前已出售3套NASAMS國家防空系統給台灣，但依期程規劃會在2031年的第一季以前完成交付，這3套系統會全數部署在淡水及松山等大台北週邊地區，主要是強化北部地區的防空，至於軍方規劃第二階段採購的9套，又將要部署在哪裡？

軍政人士今天說，若是獲得的數量達到9套，優先防衛的部署地點將是大型雷達站及北中南東的各個空軍機場，外島的澎湖因為是戰略要地，也有可能為規劃中的部署地點。

賴總統規劃的1.25兆元軍購特別預算，項目涵蓋對美採購丶國內製造丶美台技術合作生產等等，美方先前已公佈一批售台的新式裝備，包括海馬士系統丶M109A7自走砲及反裝甲飛彈等等，第二批主要以台灣之盾架構的各式防空飛彈丶整合戰場指揮系統等等，原本要在近期宣佈，但卡在美國總統川普即將赴中與習近平會面，宣佈的時間點可能會延到四月。

軍政人士今天指出，第二波軍售案的項目，會有包括我國增購的9套NASAMS系統在內，這也包含在賴總統倡議打造的台灣之盾計畫裡頭，未來應會部署在各個空軍機場週邊，擔任中低空防衛的重任。

NASAMS是一款以網路化感測器與飛彈，對飛機、無人機和巡弋飛彈進行高精度、快速反應攔截的地對空防禦系統。 （圖：Kongsberg Defence & Aerospace）

美國國防部安合局先前在公告首波售我3套「國家先進地對空飛彈系統」NASAMS時，項目包括3組哨兵雷達系統（AN/MPQ-64F1），以及AN/TPS-77、AN/TPS-78雷達，還有多達123枚增程型先進中程空對空飛彈（AMRAAM-ER）等。至於第二波的NASAMS系統項目會有哪些？軍政人士說，要視對方宣佈的結果為準。

由美國、挪威聯合開發的NASAMS防空飛彈系統，可共用我空軍戰機掛載的AIM-9X「響尾蛇」和AIM-120等短、中程飛彈，有效反制敵機、巡弋飛彈等空中威脅，維護領空安全。而我國採購AMRAAM-ER型飛彈，射程能達50公里，可反制無人載具 （UAV）、直升機、巡弋飛彈、無人戰鬥航空載具（UCAV） 與固定翼戰機等。

