瞄準國際千輛改裝需求 中科院M60A3戰車射控提升 春節後展開測評

多個使用M60A3戰車的友邦國家，對我國中科院展示的M60A3戰車射控系統性能提升案持高度興趣，並透過外商表達進一步接洽意願，此案若能獲得訂單並獲國防部同意輸出，將創下25年以來我國首起以正式管道軍品外銷的案例。圖為M60A3戰車進行實彈射擊。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院去年與外商李奧納多子公司的Leonardo DRS，針對M60A3戰車升級案簽署合作備忘錄，在既有中科院就現役陸軍M60A3戰車性能提升基礎上，提升「射、砲控及觀瞄系統」。目前已有一輛原型車在南投集集的陸軍兵整中心進行射控升級工程，春節過後就將展開一系列的測試，由於此案具有相當大的效益，雙方都抱持高度信心。

目前國際間仍有高達千輛以上的M60A3戰車在使用中，性能提升的市場相當大，軍政人士今天透露，多個使用M60A3戰車的友邦國家，對我國中科院展示的M60A3戰車射控系統性能提升案持高度興趣，並透過外商表達進一步接洽意願，此案若能獲得訂單並獲國防部同意輸出，將創下25年以來我國首起以正式管道軍品外銷的案例。

中科院長李世強（左）與Leonardo DRS副總裁莫許（Alan M Mosher）（右），在去年的航太展期間就M60A3戰車升級案簽署合作備忘錄。（資料照，記者涂鉅旻攝）

中科院與外商合作進行升級的M60A3戰車的射控系統案，提供第三代熱像儀夜視能力，使其夜戰性能接近早期M1戰車，一樣具備獵-殲系統（Hunter-Killer），讓105公厘戰車砲砲管的指向精度、穩定度皆獲得大幅提升，射控以升級為全數位化。

軍政人士說，陸軍已撥交一輛更換為AVDS-1790-2CAU引擎的M60A3戰車給中科院，並在南投集集的陸軍兵整中心進行射控升級工程，Leonardo DRS相當重視這個合作案，也派技術人員進駐全程參與工程，改裝升級射砲控及觀瞄系統的M60A3戰車，將在農曆春節後進行一系列的作戰測評，各項測評數據在由中科院與外商人員參與及共同認證後才算過關。

