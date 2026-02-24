獨家》準備深水潛航測試！ 海鯤號潛艦「馬年」最新影像曝

潛艦海鯤號停靠台船碼頭，為深水潛航測試做準備。（讀者授權自由時報專用）

〔記者洪定宏／高雄報導〕國造潛艦海鯤號2月6日完成淺水潛航測試後，停靠高雄港台船碼頭休整並度過農曆春節，軍事迷目擊，海鯤號帆罩被高聳鐵製鷹架包圍，甲板搭設遮陽棚及黃色椎狀體，正在為後續的深水潛航測試做準備。

台船指出，潛航測試依次進行呼吸管深度測試，在10至20公尺深度海域進行，驗證水密性、水下平衡穩定性、全艦各系統及系統間組合功能；淺水潛航測試深度50至100公尺，驗證水密性及平衡穩定性；深水潛航深度100公尺至設計最大深度，同樣驗證水密性及平衡穩定性，由淺入深逐步耐壓測試。

軍事觀察家、逢甲大學通識教育中心兼任助理教授紀東昀分析，對潛艦來說，深度50公尺跟100公尺的測試是不同的挑戰；50公尺是入門等級，初步驗證潛艦完整性跟水密性的門檻，100公尺是造艦技術的最大考驗，且複雜又具危險性。從測試海域可判斷水深，若在高雄港跟左營軍港之間，深度大約100公尺；如果是超過100公尺的測試，就要到屏東小琉球海域。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法