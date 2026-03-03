自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

遭伊朗報復 波斯灣國家攔截飛彈、無人機數量一覽

2026/03/03 12:46

伊朗遭美、以空襲後對波斯灣各國展開報復。圖為伊朗飛彈、無人機的殘骸。（歐新社）伊朗遭美、以空襲後對波斯灣各國展開報復。圖為伊朗飛彈、無人機的殘骸。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗遭美國、以色列聯合空襲後，對設有美軍基地的波斯灣多國展開報復，同時也波及到了飯店、機場、能源等民間設施，各國防空系統紛紛攔截來襲的飛彈與無人機。

《CNN》報導，阿拉伯聯合大公國表示，伊朗來襲的182枚飛彈已攔截169枚，其餘落入海中，至於伊朗出動的無人機共有645架被擊落，其餘44架落在阿聯國土內。

科威特指出，軍方攔截了伊朗178枚飛彈和384架無人機；巴林方面透露已擊落伊朗70枚飛彈、76架無人機；卡達針對伊朗來襲的104枚飛彈攔截了101枚．並攔截伊朗39架無人機當中的24架，同時還擊落伊朗2架蘇-24戰鬥機。

沙烏地阿拉伯尚未公布攔截的飛彈與無人機數量，不過，美駐沙國利雅德大使館今（3日）疑似遭到伊朗無人機襲擊，沙烏地阿拉伯隨後表示攔截了8架無人機。

向來在美、伊之間扮演調解角色的阿曼，1日遭2架無人機襲擊杜格姆港（Duqm），阿曼連接荷姆茲海峽的飛地穆桑代姆省（Musandam），也發生油輪在近海遭攻擊的事件。

