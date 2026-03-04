美以設立重重防空網 仍遭伊朗Shahed自殺無人機突穿

伊朗「見證者」系列無人機日前襲擊科威特，導致6名美軍官兵陣亡。圖為同型機。（美聯社檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美軍、以色列持續與伊朗交戰，即使伊朗趨於劣勢，但其Shahed系列攻擊無人機仍突穿對手防線，炸死6名美軍官兵，顯見擁有完整防空網的美、以兩國，仍難以完全杜絕伊朗的無人機及飛彈突防。相關分析指出，這凸顯防空系統在面對大量低成本武器時的壓力，美伊衝突與烏俄戰爭的相關案例，亦值得台灣觀察。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）曾分析，防空反飛彈系統除了攔截能力外，攔截彈存量與補給速度同樣關鍵。一旦攻擊方以大量低成本無人機或火箭彈持續消耗對手防空能量，即使防守方攔截成功率高，仍可能在長時間消耗戰中出現戰力空隙。

部分外媒也指出，美軍在紅海與中東攔截無人機與飛彈時，曾動用大量艦射防空飛彈，但與廉價攻擊武器之間存在顯著成本落差。

其次，隨著各國無人機發展愈趨普遍，這類裝備也對傳統防空系統的偵測能力構成挑戰。無人機通常具有雷達截面積小、飛行高度低與速度慢等特性，容易混入地面雜訊，縮短防禦方的預警與反應時間。部分軍事觀察指出，即便防空系統具備先進雷達與攔截能力，仍可能出現個別目標突破防線的情形。

此外，攻擊方也常採取「混合波次」戰術。西點軍校現代戰爭研究所（Modern War Institute）曾分析，伊朗在部分攻擊行動中同時運用無人機、巡弋飛彈與彈道飛彈，藉由不同飛行高度與速度形成多重壓力，迫使防禦方須同時調度多層攔截系統應對，增加防空系統的判讀與攔截負擔。

部分分析認為，若以高價攔截飛彈對付大量低成本無人機，在長期消耗戰下可能面臨財政與庫存壓力。因此，建立多層次防空架構，並由不同層級武器分擔攔截任務，已成為各國防空戰力規劃的重要方向。

烏克蘭運用大量FPV無人機與俄軍抗衡（路透社檔案照）

烏克蘭戰場經驗亦提供另一項觀察。烏克蘭在對俄羅斯戰爭之中，大量運用第一人稱視角（FPV）無人機與其他低成本無人機攻擊俄軍裝甲車與防空系統。外媒報導指出，這些價格相對低廉的無人機，仍能對高價值軍事目標造成實質威脅，也顯示無人機在現代戰場上的運用日益廣泛。

此外，烏克蘭也運用無人艇對俄羅斯黑海艦隊發動攻擊，在缺乏大型海軍艦隊的情況下仍能對海上目標形成壓力。部分軍事觀察認為，這類以低成本無人載具對抗大型載台的模式，顯示無人系統在未來戰場中的角色愈趨重要。

