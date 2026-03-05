距目標僅2分鐘！ 伊朗轟炸機欲襲擊美軍基地 遭卡達F-15空戰擊落

卡達政府今日證實，境內、美國在中東地區最大軍事設施之一的「烏代德空軍基地」（Al Udeid Air Base）遭到伊朗飛彈擊中，所幸目前沒有傷亡傳出。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕中東緊張局勢逐漸升溫中，有知情人士向外媒透露，伊朗2日派出2架轟炸機企圖襲擊美軍阿爾烏代德基地（al-Udeid Air Base）以及卡達經濟命脈拉斯拉凡（Ras Laffan），卡達F-15戰機緊急升空將其擊落。

綜合外媒報導，伊朗革命衛隊週一上午派出兩架蘇聯時代的Su-24戰術轟炸機，飛往卡達境內駐有約1萬名美軍的烏代德空軍基地與重要天然氣處理設施拉斯拉凡，知情人士表示，兩架伊朗戰機距離目標「僅剩2分鐘航程」。卡達方面透過目視與拍攝確認戰機攜帶炸彈與導引武器，並透過無線電發出警告，但對方未回應。伊朗戰機當時將飛行高度降至約80英尺（約24公尺），試圖躲避雷達偵測。

卡達軍方依據掌握的證據將其判定為敵對目標，隨即派遣戰機升空攔截。一架卡達F-15戰機與伊朗戰機發生空戰，最終成功擊落兩架轟炸機。殘骸墜入卡達領海，目前仍在搜尋機組人員。

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）週三在五角大廈簡報時證實此事，表示「卡達戰機首次擊落兩架飛往當地的伊朗轟炸機」，卡達總理兼外交大臣穆罕默德．阿勒薩尼（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）在與伊朗外長阿拉格奇通話時表示，此舉屬於「升高衝突」的行為，顯示伊朗並無真正意願降溫局勢，反而試圖傷害鄰國並將其拖入不屬於他們的戰爭。

