南韓KF-21量產機出廠 可掛AIM-120、流星飛彈

南韓自主研發的KF-21戰機首架量產機，近日於韓國航空宇宙產業（KAI）廠房正式出廠。（圖擷取自EBN）

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓自主研發的KF-21戰機首架量產機近日出廠，象徵該機型由測試階段轉入量產，並開始布局外銷市場。南韓正挾帶強大的軍工產能，積極搶單東南亞，試圖躋身全球前四大武器出口國。

作為南韓空軍未來的戰術核心，KF-21定位介於F-16與F-35之間，被外界視為「準五代機」以及成本與性能的折衷方案。根據南韓媒體《Daum》報導，該型戰機可掛載短程的IRIS-T與AIM-9X飛彈，以及中長程的AIM-120（AMRAAM）與流星（Meteor）飛彈，具備強悍的視距外打擊能力。在動力系統方面，韓華航太（Hanwha Aerospace）已簽約，將在奇異航太（GE Aerospace）授權下在地生產40具F414發動機。

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這架首批量產機產自韓國航空宇宙產業（KAI）的巨型廠房。該製造設施規模相當於3座足球場，目前同時生產KF-21、FA-50與T-50等機型，年產量超過50架。南韓總統李在明（Lee Jae Myung）視察廠房時，特別檢視了包含馬來西亞（13架FA-50）、波蘭（14架FA-50）與印尼（4架T-50）在內的多項出口合約執行狀況，並聽取先進雷達等國產化進度。

隨著KF-21正式量產，南韓的軍武出口戰略也進入收割期。國防部官員透露，菲律賓正積極評估採購KF-21，預計最快於今年中旬達成協議。另一方面，共同開發國印尼為了避免因菲律賓插隊而延誤交機，已於今年初啟動關於採購KF-21 Block 2批次的全新談判。

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