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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

中東戰火持續延燒 首批美軍陸戰隊已抵達

2026/03/29 07:56

載運第31陸戰隊遠征支隊的美軍「的黎波里號」已抵達中東。（圖擷取自美軍中央司令部「X」）載運第31陸戰隊遠征支隊的美軍「的黎波里號」已抵達中東。（圖擷取自美軍中央司令部「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕中東戰火尚未平息，負責掌管中東美軍部隊的美國中央司令部（CENTCOM）表示，美軍陸戰隊員已乘坐兩棲突擊艦兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli，LHA 7）抵達中東。

綜合外媒報導，中央司令部指出，「的黎波里號」是第31陸戰隊遠征支隊（MEU）的旗艦，艦上水手與陸戰隊共有3500人，還載有F-35B匿蹤戰機、MV-22魚鷹機和攻擊直升機，「的黎波里號」已於27日抵達中央司令部管轄戰區。此外，兩棲攻擊艦「拳師號」（USS Boxer）日前也奉命從加州聖地牙哥趕往中東，艦上載運第11陸戰隊遠征支隊。

《美聯社》報導指出，而在這兩隻陸戰隊遠征支隊抵達前，美軍已在中東地區集結了20多年來規模最大的美軍力量，包括兩艘航空母艦、數艘軍艦和約5萬名士兵。

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