中共東海軍演兵力？ 日防衛省掌握2艘共艦出沒 穿越奄美大島南方

中共一艘052D型飛彈驅逐艦（舷號「133」）及一艘054A型護衛艦（舷號「577」）通過日本周遭海域。（取自日本防衛省統合幕僚監部網頁）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國、菲律賓與日本等國正在西太平洋進行「肩並肩」演習，日本「伊勢號」等2艘軍艦更於17日行經台灣周遭海域，引發中共強烈不滿，揚言在東海展開「聯合戰備巡航」。日本防衛省掌握，中共1艘052D型飛彈驅逐艦、1艘054A型護衛艦19日通過奄美大島與橫當島之間海域，向太平洋前進，日方艦艇嚴密掌握其動態。

美國、菲律賓主辦的多邊聯合演習「肩並肩2026」今天起實施至5月8日，主要在南海周遭海域進行操演，這次除了美國、菲律賓與日本等7個參演國外，另有17國以觀察員身分參與，規模創下歷屆最大紀錄。

值得注意的是，日本這次派出軍艦參與這次演習，護衛艦「雷」號17日通過台灣海峽，排水量將近2萬噸、戰力強大的直升機護衛艦（等同於兩棲突擊艦）「伊勢」號，則與運輸艦經由台灣東部海域航行。日本此舉引發中共不滿，中共18日揚言，將在東海相關海、空域組織海空兵力，展開「聯合戰備巡航」。

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中共軍艦航行日本周遭海域航向圖。（取自日本防衛省統合幕僚監部網頁）

日本防衛省統合幕僚監部今日宣布，日本海上自衛隊）4月19日上午11點左右，在鹿兒島縣橫當島西南約60公里海域，確認有中國海軍艦艇向東航行。經查為一艘052D型飛彈驅逐艦包頭艦（舷號「133」）及一艘054A型護衛艦黃岡艦（舷號「577」）。

隨後，這2艘中共艦艇通過鹿兒島縣奄美大島與橫當島之間海域，朝東北方向航行，並向太平洋前進。統合幕僚監部表示，海上自衛隊第4哨戒防備隊所屬的「矢作號」，針對中共軍艦實施警戒監視與情報蒐集。

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