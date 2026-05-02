專剋伊朗見證者！以色列神祕系統曝光 20公里外鎖死無人機

以色列埃爾比特系統公司光電監測設備畫面。（圖：Elbit Systems Ltd.）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《金融時報》報導，以色列近期向阿拉伯聯合大公國提供一套名為「光譜」（Spectro）的監測系統，可在最遠約20公里外偵測來襲無人機。報導指出，相關系統用於強化當地防禦能力。

報導引述消息人士指出，該系統由以色列軍工企業埃爾比特系統公司（Elbit Systems）開發，可辨識低熱訊號、體積較小的目標，包括伊朗使用的「見證者」（Shahed）無人機。報導稱，該系統可在遠距離發現來襲目標，提供預警時間。

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根據報導，「見證者」無人機因體型小、熱訊號低，增加偵測難度。報導指出，相關監測系統用於在目標接近前進行辨識與通報，以支援後續攔截。

以色列還向阿聯提供防空系統，包括「鐵穹」（Iron Dome）與「鐵束」（Iron Beam）。其中，「鐵束」由以色列國防承包商拉斐爾先進防禦系統公司（Rafael Advanced Defense Systems）開發，可攔截短程火箭與無人機。另據《Axios》 報導，「鐵穹」系統及相關人員也已部署至當地。相關防禦系統的運作，涉及偵測與攔截的分工。

《金融時報》指出，隨著無人機與飛彈攻擊增加，攔截飛彈的成本與補給壓力上升。部分先進攔截飛彈單價高、產能有限，使各方尋求不同防禦手段的組合運用。

報導提到，部分系統仍處於部署或整合過程中，包括與既有雷達與指揮系統的連接方式。實際效能與運用方式，仍有待後續觀察。

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