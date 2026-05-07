《海鯤破浪》揭密 宋楚瑜曾代替小蔣登海龍潛艦視導 還差點潛不下去

海鯤號潛艦6日完成操雷射擊。（記者李惠洲攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕國造潛艦海鯤號（舷號SS-711）6日出海，歷經12小時的測試完成最重要的操雷射擊測試，離交艦日期越來越近，過去多方質疑海鯤潛艦能不能順利下潛丶上浮的聲浪已不復見，其實，同樣的質疑早在劍龍級潛艦服役前就曾出現過。

由資深媒體人李志德撰寫的新書《海鯤破浪》更揭開不為人知的潛艦內幕，原來在已故總統蔣經國病逝前，劍龍級潛艦從荷蘭返國，軍方還曾想讓蔣經國親自登艦，為此，一群軍官研究了半天，「艙口蓋下來到艙裡的樓梯是垂直的，我們那時特別和船廠討論，如果經國先生下來，他的輪椅能不能下來、怎麼做？或者做升降機什麼的。」

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當時病重的蔣經國終究沒有親自登上潛艦視導，《海鯤破浪》書中透露，取而代之的，竟是蔣經國總統的秘書，時任國民黨文工會主任的宋楚瑜。

舷號793海龍潛艦去年經過戰鬥系統提升工程後，已完成海上測試，戰鬥系統性能符合作戰需求，將是9月下旬海空聯合反潛操演的主角。（資料照，記者朱沛雄攝）

以下為資深媒體人李志德新書《海鯤破浪：台灣潛艦發展史與國防自主之路》中的一章，本報獲燎原出版及作者同意，轉載本章部分內容，向國人分享我國潛艦發展的祕辛及迷人故事。

「潛不下去」的指控

1980年代，台灣民主運動逐步升溫，一向被視為「黑盒子」的國防部成了被強力監督的對象。當時一樁知名的公案，是黨外監察委員尤清公開指控興建中的潛艦「潛不下去」，意指計畫出了大紕漏。一位受訪者回憶，尤清曾藉著一次參訪荷蘭的機會直接到船廠，要求進廠考察，「我們跟上頭請示，但得到的命令是不同意他進來看。聽說他那時直接到船廠門口，但船廠不放行，他就悻悻然走了，所以就認定潛艦有問題。」

受訪者笑著說，尤清當時指稱「潛不下去」倒也不是假的，而是測試的過程。他解釋，第一次下潛測試時，一定要先計算壓載，算出壓載的部位和重量，第一次下潛時，先把主水櫃充滿，平衡水櫃加一點，這樣讓船潛下去。第一次下潛時，不會貿然就讓她一下子下去，一定是留下安全裕量，先充一點，未來再讓她逐步很有步驟地下去。所以第一次在海上，事實上是沒有潛下去，但這還是在計畫之中，第一次出去是去取數值，而不是船造壞了，潛不下去：兩種情況相差很遠。

「不要說新造，就算大修完，也是要這樣測試，開到海上，先是浮航測試，再來下潛，試試看各部位漏不漏水，也是下去一下子就要上來了，只要發生任何和安全有關的顧慮，就要回來修好，然後再把這些測試過程從頭再走一遍。」

由資深媒體人李志德撰寫的新書《海鯤破浪》揭開不為人知的潛艦內幕，原來在已故總統蔣經國病逝前，劍龍級潛艦從荷蘭返國，軍方還曾想讓蔣經國親自登艦，由於當時病重的蔣經國沒有親自登上潛艦視導，《海鯤破浪》書中透露，取而代之的，竟是蔣經國總統的秘書，時任國民黨文工會主任的宋楚瑜。（圖：燎原出版授權使用）

尤清的質疑，在海龍艦成軍服役不久就澄清了，但澄清的對象不是黨外民代，而是蔣經國總統的秘書，時任國民黨文工會主任的宋楚瑜。

海龍艦在1987年10月交艦，12月19日回到台灣，這時距離蔣經國生命結束不足一個月，但那時當然不會知道蔣經國即將身故，因此還打算著可不可能，或者如何能夠讓蔣經國總統上艦視察一次。

「艙口蓋下來到艙裡的樓梯是垂直的，我們那時特別和船廠討論，如果經國先生下來，他的輪椅能不能下來、怎麼做？或者做升降機什麼的。」研究再三，終究沒辦法讓蔣經國登艦，而是由宋楚瑜代表視察，他也是第一位登上劍龍級潛艦的政界人士。

宋楚瑜不僅做靜態視察，而且還發動出海，紀惟正指揮海龍艦潛到潛望鏡深度。這正是藉宋楚瑜視導的機會，在高階官員面前直接闢謠。但當時發生了一起小插曲：

「那時機器剛交到我們手上，開關、把手的間隙比較小。出海準備下潛時，要打開主水櫃，排氣閥打開，才可以下潛。但推桿的軸承卡得太緊，打不開船就下潛不了。紀惟正事後說，那時心理想：『完了！完了！好像真變成尤清講的不能下潛。』用力推了好幾次，才總算打開。」

時任潛艦戰隊長陳九如日後在一篇報紙投書中提到，宋楚瑜代表蔣經國登艦視察，在艦上簽名簿上署了名，但後來為了保密，又把宋楚瑜簽名那一頁撕掉了。筆者曾經在2024年採訪宋楚瑜，請他回憶當時情況。但他回答對這一段沒有記憶了，不過他倒是分享了幾次其他時候視察海軍的照片。當時他以「文工會主任」身份視察軍方，接受軍禮致敬。不過這樣的黨、軍關係，也就只能存在於那個年代了。

改善瑕疵缺點

1988年中，海龍艦合約規定的交艦日期已到。總司令劉和謙接到命令，要求監造組軍官儘快完成驗收談判，期待在當年雙十節前可以回到台灣。這有豐富的象徵意義，但也意味著海龍艦8月下旬一定要自荷蘭啟運。

然而對劉和謙的期待，荷蘭監造組很保留。因為部分出海測試的項目並沒有完成，其中包括預計在北海測試場的噪音測試，因為政治因素，遲遲無法得到使用許可。另外電力系統有幾項荷蘭原本預計為劍龍級開發的新功能，研發得也並不順利。台北、荷蘭來來回回討論多次，監造組最後拍回電報，堅持「無法依現況結案」。換言之，還沒完成驗收的項目，必須和船廠一項一項討論確定，才算完成交船驗收。

瑕疵缺點，一般分成四級：

．主要缺失（critical item）：對人員安全產生影響，絕對不能接受，而且要立刻改善。

．大缺失（major item）：對性能產生影響，也要立刻處理。

．小缺失（minor item）：與合約規範有差異，要列入管制，可以交船後再處理。

．可忽略的缺失（waiver item）：與合約有差異，但可以接受。

交船談判，就是對所有已經發現的缺點逐一定性，該重做的重做，該改善的改善，改善完成才付款。即使是可以忽略的缺失，也要扣款。

1987年12月，海龍艦返台成軍，隔年6月海虎艦成軍，之後經過一年多的個別缺點改善，劍龍案順利結案。

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