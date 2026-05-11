美軍研發將潛艦魚雷小型化 費學禮：將讓海鯤潛艦魚雷攜行量倍增

潛艦「海鯤號」（SS-711）本月6日順利完成兩枚「操雷」射擊測試，由台船發佈的影片顯示，「操雷」經由魚雷發管發射出去之後，尾部還拖著一條長長的導線。（台船提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國智庫「國際評估與戰略中心」資深研究員費學禮（Richard D. Fisher, Jr.），在最新發表的「台灣的軍事結盟機遇」專文中指出，台灣國造的海鯤號潛艦，未來若配備美國的小型魚雷（每個魚雷管最多可裝載3枚），海鯤號的魚雷攜載量將可從據稱的18枚，增加到54枚。

費學禮並稱，這意味著由多艘海鯤級潛艦組成的艦隊，可部署超過數百枚魚雷，具備攻擊中國海軍約75%戰鬥部隊的潛力，對解放軍的封鎖與入侵行動，將構成強大的嚇阻力。

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我國劍龍級潛艦與海鯤艦，配備的重型魚雷為MK-48 Mod 6 AT 重型魚雷。圖為MK-48 Mod 6 AT 重型魚雷發射的示意圖，（圖取自雷神官網）

軍方人士今天指出，依海軍的建軍規劃，海鯤號潛艦即將進行最後的跨夜綜合測試，今年6丶7月交艦可期，後續也依2+3+2的三批次，進行７艘後續艦的建造任務，連同海鯤艦在內，新型潛艦規劃為8艘，加上２艘經過性能提升的劍龍級潛艦，我國海軍屆時將擁有10艘戰力現代化的潛艦。

他進一步表示，費學禮所說的小型魚雷計畫，是美軍正在發展的小型化魚雷，我國也在密切發展美軍的研發進展。美方這項計畫名為「左輪手槍」（Revolver），要測試並部署在533口徑（21吋）魚雷發射管中，以多彈裝填（multi-packed）方式，用彈筒或是彈箱，在一具魚雷發射管內，裝載3枚6.75吋Mk58 CRAW（Compact Rapid Attack Weapon）魚雷或3吋無人飛行載具（UAV）。

「左輪手槍」系統是一種發射器整合套件，用來將Mk58 CRAW魚雷整合至潛艦的魚雷發射管中；這個系統並非永久安裝於潛艦上，而是透過裝填新增功能。圖為維吉尼亞級的魚雷管艙間內部。（圖片取自DVIDS）

Mk58 CRAW魚雷專為低成本、高密度的齊射任務設計，針對大型與小型水面艦的飽和攻擊特別有效，因此被印太司令部視為在太平洋近岸地區，對抗敵方兩棲部隊的方式之一。因為這的確可以讓潛艦的魚雷丶潛射飛彈運用更加靈活，潛艦的攜彈數也可大幅增加。

據了解，我國海軍現役的劍龍級潛艦（海龍軍艦、海虎軍艦），單艦武器總攜行量為28枚，由於魚雷與潛射魚叉飛彈共用533公釐發射管，兩者可混合搭配攜帶。在戰備任務武器搭配上，相關人士說，一般是搭載18枚魚雷及10枚的潛射飛彈，但也可以視任務的不同而調整，海鯤艦的武器配置與此類同。

軍方人士說，若是美軍「左輪手槍」（Revolver）計畫測試成功，預料各國潛艦部隊都有可能跟進使用，但同一艘潛艦的魚雷，應不全部換為小型魚雷，而是會保留一定數額的重型魚雷，部分則是改用多彈裝填的6.75吋Mk58 CRAW魚雷，這樣一來，的確可在有限空間內增加更多的魚雷攜行量，也讓潛艦艦長在面對作戰任務時，有更大的武器選擇彈性空間。

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