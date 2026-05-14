國防特別條例遭大砍 國防部曝：彈藥存量不足120日難以應付戰備

立法院日前三讀的國防特別條例，匡列上限7800億元對美軍購案，比政院版少4700億元，國防部表示，未通過的案項破壞聯合作戰能力需求完整規劃，而欠缺在地化無人系統，嚴重削弱不對稱戰力及防衛韌性。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院日前三讀的國防特別條例，匡列上限7800億元對美軍購案，比政院版少4700億元，國防部表示，未通過的案項，破壞聯合作戰能力需求完整規劃，而欠缺在地化無人系統，嚴重削弱不對稱戰力及防衛韌性，此外，在防衛韌性上，各類彈藥存量不足120日，難以應付戰備與訓耗需求，缺乏軍品自給自足生產能力，若遭中共海空封鎖，容易失去作戰持續力。

國防部今日在行政院會報告「國防特別預算未通過案項及其影響」，國防部報告指出，院版條例以「指管決策」、「全域偵知」、「高效打擊」、「防衛韌性」與「台美共同研發及採購合作」，做為聯合作戰能力需求完整組合，但國防特別預算未通過案項，破壞聯合作戰能力需求完整規劃。

在指管決策部分，國防部說明，三讀版本刪除人工智慧（AI）輔助情報決策模組、部隊覺知套件（TAK）、台灣戰術網路（TTN），將無法快速有效分析巨量情資，擬定建議方案，提供指揮官決策下達；AI軍事應用落後其他國家；缺乏去中心化與分散式指揮能力；影響班以上層級共同作戰圖像建置。

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在全域偵知方面，國防部說，刪除海監偵型無人機、垂直起降型無人機與銳鳶二型海搜戰術型無人機，將無法掌握周遭海空動態，有效指引遠距精準武器精準接敵；也無法協助地面部隊，掌握登陸部隊指向，壓縮部隊調整部署反應時間。

國防部指出，防衛韌性的預算遭刪除，包括軍備產能新（擴）建產線、通用彈藥、機動阻絕器材，將缺乏軍品自給自足生產能力，若遭中共海空封鎖，容易失去作戰持續力；各類彈藥存量不足120日，難以應付戰備與訓耗需求；無法於各戰略要域、道路節點，快速建構有效阻絕，逐次削弱共軍戰力。

在高效打擊方面，國防部說，刪除強弓中層反彈道飛彈、濱海攻擊等4類型無人機、小型自殺無人艇、可攜式無人機反制系統遭刪除，將無法建立40公里以上空層之彈道飛彈攔截網，影響「台灣之盾」建置成效；嚴重削弱國軍於濱海至灘岸地區，對敵大型船艦及登陸載具之打擊能力；作戰區無人機大隊有編無裝，無法發揮戰力；部隊無法應對共軍大量小型無人機攻擊風險。此外，特別條例刪除台美共同研發及採購合作，無法加速獲得重要武器裝備及關鍵新興科技。

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