「海馬士」首期款若遭立法院拖延 國防部擬妥應變案

國防部常務次長陳文星今（14）日在行政院會後記者會指出，國防部立場仍朝月底完成付款規劃，若屆時遭到拖延，動用第一與第二預備金則是國防部的應變案。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕海馬士多管火箭系統約台幣8億元的首期款項，將於5月31日到期，國防部常務次長陳文星今（14）日在行政院會後記者會指出，國防部立場仍朝月底完成付款規劃，預計下週到立法院專案報告，再由國防部編製預算書呈報行政院審查完畢後付委，隨後依預算法第84條申請動支。若屆時遭到拖延，動用第一與第二預備金是國防部的應變案。

針對專案報告時間，行政院發言人李慧芝說，關於立法院的程序，行政院與國防部會全力配合。陳文星則表示，目前協調最快時間是下週，但正確時間還要等立法院正式核定。

針對海馬士多管火箭系統首期款約8億元，將於5月31日支付到期，由於目前僅通過特別條例，但預算案仍未通過，若未準時給付全案恐遭取消，若取消將面臨重建案冗長時間及價格上漲問題。

請繼續往下閱讀...

對此，陳文星解釋，國防部立場仍朝向5月31日完成付款，會依據上週通過的特別條例，儘速協調請行政院長卓榮泰率國防部到立法院專案報告，之後由國防部編製預算書呈報行政院審查，審查完畢儘速付委，並依據預算法第84條規定申請動支。

陳文星指出，對於預算法第84條，他的理解是，只要在緊急狀況下向立法院完成報告、編製完預算書表並經行政院審查就可以申請動支；至於是否可能動用預備金，則是國防部的應變案。

對於三讀通過的7800億元特別預算目前籌編進度，陳文星說明，立法院要求要有發價書，因此目前是針對第一批有發價書的部分執行相關工作，後續若有第二批發價書，還是要再請卓榮泰率國防部至立院專案報告，再把預算書表送行政院審查完畢後，再送到立法院審查，立院同意後才能執行。「這次特別預算有很多限制，但國防部會持續執行與克服。」

在防衛韌性建立的部分，軍方多次提及國軍戰備存量應為120天。陳文星說明，他無法說明目前國軍戰備存量是幾天，但現在仍不足120天，由於戰時中國可能對台遂行海空封鎖，因此這個天數是經國軍、美軍計算後所共同提出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法