獨家》澎湖空域遭共機嗆「攔截」 我空軍強硬回擊：立即迴轉脫離！

今天上午8時44分，我國空軍在澎湖七美西南西35浬空域執行例行巡邏時，遭到中共軍機囂張廣播驅離，我飛行員毫無懼色，當即以極其強硬的姿態在空中廣播回擊共機襲擾。示意圖。（國防部提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕我軍明日將在西南岸際大規模進行演訓，但今天上午8時44分，我國空軍在澎湖七美西南西35浬（約海峽中線以東30浬）空域執行例行巡邏時，遭到中共軍機囂張廣播驅離，共軍甚至蠻橫恫嚇稱「否則我將予攔截」。面對共軍實質跨越中線的挑釁與威脅，我國空軍飛行員毫無懼色，當即以極其強硬的姿態在空中廣播回擊，隨後反過來對共機實施強勢驅離。

根據無線電錄音，上午08時44分，我空軍戰機在海峽中線以東、七美西南西35浬處，遭中共軍機高調廣播。共軍囂張報出我方位置及識別碼5531、5532，蠻橫宣稱：「我是中國人民解放軍空軍，立即離開，否則我將予攔截！」

請繼續往下閱讀...

面對共軍首度在海峽中線以東釋出如此嚴厲的肉搏式恫嚇，我空軍飛官立即以威嚴且堅定的語氣反制：「我是中華民國軍事航空器，正在空域執行例行巡邏，請不要干擾我的行動！」隨後，我軍在掌握空域戰術優勢後，立刻對該架位於台灣西南空域、高度6000公尺的共機展開強勢驅離廣播，嚴正警告中共軍機已嚴重影響我飛行安全，命令其「立即迴轉脫離！」

地方軍事分析者指出，共機此次挑釁位置已深入海峽中線以東，甚至大膽吐出「攔截」等字眼，挑釁意味極其濃厚。所幸我國空軍飛行員應對冷靜且立場寸步不讓，再度捍衛了台海防空的第一線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法