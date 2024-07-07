彈藥標準化成關鍵！北約峰會將強化防務 防範未來危機

美國賓州的工廠製造中的M795型155公厘榴砲彈，該款砲彈在烏克蘭戰事中需求量高。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《路透》報導，北約 （NATO） 將在10日於華盛頓舉行的峰會上發布其首份防務產業承諾，呼籲各國加強武器生產，並回歸更嚴格的彈藥標準化，以使彈藥在戰場上能夠互通。

一位不願具名的北約官員表示：「烏克蘭戰爭證明，我們的標準化在紙面上很完善，但在實際上卻不盡如人意。」他指的是 155公厘口徑榴彈砲等彈藥，由於 2022 年俄羅斯入侵烏克蘭引發的巨大需求，全球供應短缺。

請繼續往下閱讀...

雖然北約對突擊步槍等輕武器的彈藥制定了標準，使盟國能夠使用彼此的彈藥，但榴彈砲卻並非如此。儘管北約有榴彈砲的標準，但執行是自願的，缺乏遵守標準的情況導致市場碎片化，並阻礙了供應。有 14 個北約國家保留了偏離標準的權利，這意味著存在不同類型的 155 公厘彈藥。

根據砲兵專家的說法，這些不同的彈藥仍然可以在所有榴彈砲中使用，但操作人員在將彈藥裝入武器時，需要輸入彈藥的規格，否則可能會導致彈藥偏離目標 50 到 60 公尺。這些規格記錄在操作人員使用的表格中，但官員表示，軍火公司有時不會提供所有必要數據，北約希望改變這種情況。北約還希望制定更多通用標準，這將意味著更簡單、更短的表格。

155公厘口徑榴彈，可由M777拖曳榴砲（見圖，路透社），或北約各式自走砲發射。

北約希望透過這次峰會，推動各國在彈藥標準化方面達成共識，以消除現有的差異，並建立一個更完善的彈藥供應體系。這將意味著各國需要在彈藥生產方面進行協調，以確保彈藥的互換性，避免在戰場上因規格不同而造成延誤或混亂。

官員指出，如果能制定一個統一的北約彈藥標準，所有盟國都生產相同的彈藥，將能有效提升軍隊指揮官的決策效率，並在戰場上創造更大的協同作戰能力。然而，推動彈藥標準化也將面臨挑戰。一些彈藥製造商可能會反對，因為標準化的結果可能會加劇競爭，並降低產品價格。

報導提到，為了因應烏克蘭戰爭的衝擊，北約盟國已經加強了彈藥生產，從戰爭前每年約幾十萬發榴彈砲彈，增加到今年的約 200 萬發，預計在 2025 年達到約 300 萬發。但是，隨著國際局勢的變化，北約需要更有效地協調各國的軍備生產能力，以確保在未來可能面臨的挑戰中，擁有足夠的彈藥儲備。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法