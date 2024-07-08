在美、中、北韓間運籌帷幄 《南韓大戰略》揭中等強國崛起之路

現以韓流（K-pop）和高科技聞名的南韓，過去半世紀走過獨裁、軍政、民主化、亞洲金融風暴和北韓威脅，不只將危機化為轉機，更在今日強權政治中有著關鍵話語權；有學者認為，南韓今日國力的關鍵，在於運用地緣結盟關係，在強權間發展國力，進而讓國力「破圈」至全球，走出一條異於典型中等強國的崛起之路。圖為位於坡州烏頭山統一展望台的一枚南韓國旗。（美聯社資料照）

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軍武書摘》南韓大戰略：中等強國，自己的命運自己創造

〔記者陳治程／台北報導〕與我國歷史發展相似、現以韓流（K-pop）和高科技聞名的南韓，過去半世紀走過獨裁、軍政、民主化、亞洲金融風暴和北韓威脅，不只將危機化為轉機，更在今日強權政治中有著話語權；專研南北韓問題的英國國際關係學者認為，南韓近年國家發展的精隨，在於運用地緣結盟關係，在美、中、北韓間周旋，進而讓國力「破圈」至全球，走出一條異於典型中等強國的崛起之路。

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上述這番見解，出自英國倫敦大學國王學院、同時也是布魯塞爾自由大學KF-VUB韓國會議主持人的國際關係學者帕爾多（Ramon Pacheco Pardo），並被外界稱作「西方韓國通」。他認為，南韓今日國力的關鍵，在於自己創造命運，決心讓自己偉大，釐清國家戰略目標後便堅定執行，由帕爾多撰寫的《南韓大戰略：中等強國，自己的命運自己創造》一書，現已由明白文化出版發行。

由英國倫敦大學國王學院國際關係教授帕爾多（Ramon Pacheco Pardo）所撰寫的《南韓大戰略：中等強國，自己的命運自己創造》一書，現已由明白文化出版發行。（明白文化提供）

《南韓大戰略》全書論述架構嚴謹，並分為7個章節，首章先從中等強國戰略談起，從過往的外交文獻，勾勒中等強國戰略的意義和決策機制；其次攤開南韓戰後到民主化前的政治發展史，解析南韓期間與美、中、日、北韓的外交關係；第三章則自1988年民主化起，討論南韓現今國家戰略中「四個同心圓」的誕生過程。

第四至七章則就四個同心圓各地區作戰略探討，分別為美、中全球強權和北韓、東亞、大歐亞與印度洋，以及全球其他地區；從民主化後八位民選總統的政策之中，爬梳出南韓國家發展的核心概念。

值得一提的是，對於和南韓有相似歷史背景的我國，帕爾多也給予他正面的戰略見解。他認為，現今的台灣與過去數十間的自己比較，其國際影響力已不可同日而語；他也深信我國對於維持實質獨立、融入全球經濟以帶動國家成長等目標有所認知。即便外交空間受限，但在高科技展現的高國力、以及亞洲民主燈塔的角色發揮下，帕爾多指出這些實力是我國能據以追求的「台灣大戰略」目標。

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